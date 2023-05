Coronación de Carlos III: Modernidad e inclusión, la nueva narrativa real

Reino Unido

El Rey Carlos III será coronado el sábado 6 de mayo de 2023. Será la primera ceremonia de coronación desde Isabel II. Y en 70 años, el país ha cambiado mucho.

Informa la corresponsal de RFI en Londres, Emeline Vin

Carlos quiere ser un rey moderno y ha hecho varios cambios en la ceremonia. Las coronaciones siguen un modelo centenario. Carlos ha querido introducir algunos cambios. Por primera vez, estarán presentes arzobispos mujeres; incluso una mujer de color entregará el cetro al rey.

Hasta ahora, las coronaciones eran competencia de la Iglesia de Inglaterra, cuyo jefe es el Rey. Estarán representadas casi todas las religiones: abrirá la ceremonia una procesión de líderes judíos, musulmanes, sijs, budistas, jainistas y zoroastrianos.

En un esfuerzo por preservar las sensibilidades de todos los habitantes del país, el arzobispo de Canterbury, que oficiará la ceremonia el sábado 6 de mayo, invitará a los fieles a recitar el Padre Nuestro en la lengua de su elección, no necesariamente el inglés. Se cantará un himno en las tres lenguas de las naciones que componen el reino, el galés, el gaélico escocés y el gaélico irlandés.

En las calles, las banderas se exhiben cada vez más en las ventanas y los escaparates se decoran con los colores de la Union Jack. Algunos son más entusiastas de la realeza que otros.

Una gran operación comercial

Todos los supermercados han lanzado su gama "Coronation Weekend". En las tiendas se pueden encontrar adornos, banderines, sombreros de plástico, pero también pasteles glaseados con los colores británicos, patatas fritas con sabor a menta y cordero, en consonancia con la gastronomía inglesa.

Y, por supuesto, hay recuerdos para todos los gustos, tazas con la foto del rey, trapos de cocina y cajas metálicas. Todo está hecho para que todo el mundo disfrute, y recuerde, este fin de semana.

Sin embargo, las últimas encuestas no muestran un interés abrumador por la monarquía. Los británicos que no apoyan la monarquía son más bien indiferentes. Según un sondeo publicado el viernes 28 de abril, el número de personas que considera que la monarquía no tiene importancia o carece de ella, o incluso que debe ser abolida, ha aumentado considerablemente: un 45% frente a un 35% hace sólo un año. Hay que señalar, no obstante, que las cifras tienden a aumentar después de acontecimientos importantes.

Hay que decir que la coronación se produce en un contexto particular, el de una crisis económica muy fuerte, con una inflación de dos dígitos, los bancos de alimentos han registrado un aumento del 37% de los beneficiarios en un año. Y aunque el palacio de Buckingham haya limitado los gastos, algunos británicos cuestionan la legitimidad de tal ceremonia.

