La irresistible ascensión de Díaz Ayuso

Elecciones regionales en España

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, amaga con revalidar con creces su mandato en las elecciones regionales del próximo 28 de mayo rozando incluso la mayoría absoluta, según destacan diferentes sondeos, lo que le daría la posibilidad de renovar cómodamente su cargo al frente del gobierno autónomo.

Reportaje del corresponsal de RFI en Madrid, Luis Méndez

Convertida en un fenómeno social, Díaz Ayuso es una política atípica y provocadora, que en apenas cuatro años como dirigente regional del derechista Partido Popular (PP), ha conseguido hacerse un hueco destacado en todos los medios de comunicación.

Proclamas patrióticas, cantos a la libertad frente al autoritarismo de socialistas y comunistas, rechazo a la inmigración ilegal, impulso a la privatización de sectores clave de la sanidad pública, distanciamiento del feminismo promovido por la izquierda y de las reivindicaciones del colectivo LGTBI+, y un desparpajo inusual en el mundo de la política, distinguen su liderazgo y son algunos de los ejes de una campaña electoral que muchos auguran como exitosa.

Más allá de la polémica que generan sus pronunciamientos, la política conservadora despierta en gran parte de la ciudadanía amores incondicionales, hasta el punto de que sus seguidores ven en ella a la futura presidenta del gobierno de España.

Javier es profesor de un colegio madrileño y opina que la presidenta ha sabido cautivar con su estilo a buena parte del electorado madrileño.

“Es una buena candidata, quizás no tanto por sus habilidades oratorias o por el tipo de propuestas que haga, sino porque ha conectado muy bien con un sentimiento madrileño. Ella habla y se expresa como muchos madrileños sienten y se expresan. Ha tocado esa fibra y les cuenta lo que ellos quieren escuchar”.

Por el contrario, Miguel Ángel, de profesión taxista, considera que Díaz Ayuso está lejos de ser la mejor opción en las urnas.

“Es una mujer muy soberbia, que no escucha y que le gusta hacer política no para Madrid, sino contra Pedro Sánchez y su gobierno. Está muy mal asesorada. A mí desde luego no me representa; y tampoco a mi sector”.

Díaz Ayuso despierta recelos en el seno del PP

La desmesura y la espontaneidad de la mandataria madrileña que tanto agradecen muchos de sus votantes, irrita a sus opositores pero también despierta recelos entre las filas de su propia formación; no solo porque airea abiertamente sus ambiciones políticas, sino porque a principios de 2022 y contra todos los pronósticos Díaz Ayuso logró destronar al anterior líder del PP, Pablo Casado, luego de que éste se sumara a las acusaciones contra su hermano por haber lucrado supuestamente con el negocio de los tapabocas en plena pandemia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid libró finalmente a su familiar de la hoguera; además, en una batalla que se presumía muy desigual por los puestos de salida que ocupaban los contendientes, obligó sorpresivamente a dimitir al por entonces máximo dirigente del PP y a sus colaboradores más cercanos, tras cruzar duros reproches en plena tormenta mediática.

Este antecedente, que sigue generando cierto desasosiego entre los barones del principal partido de la oposición, habla de la robustez de Díaz Ayuso, regente de una de las comunidades más importantes de España y arropada por un competente equipo de comunicación que no repara en medios a la hora de conseguir sus objetivos. Su creciente carisma entre la mayor parte del electorado madrileño ha contribuido a encumbrar su figura todavía más.

Libertad Martínez coincidió con Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, cuando ambas eran diputadas por Izquierda Unida (IU) y el PP respectivamente.

“Es (Díaz Ayuso) una mujer de partido, porque a diferencia de los nuevos líderes políticos, ella se cría en el PP. Creo que no es brillante, pero sí muy trabajadora, ya que dedicaba mucho tiempo a la política y a su partido. Un equipo de comunicación potente, que ha cuidado muy bien su imagen y sus formas, y el menosprecio de la izquierda, que erróneamente la consideraba poco menos que tonta, le ha permitido forjarse un espacio propio”, indica la exdiputada.

“Es muy de derechas, pero es tal cual, ha aprendido a contenerse y desde luego tiene ideas propias y las plasma. Se cree lo que dice y es menos títere de lo que muchos piensan”, agrega Martínez.

Para Miguel Ángel Benedicto, politólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la presidenta madrileña cuenta con valores políticos innegables.

'Durante la pandemia fue capaz de lanzar un mensaje distinto al del resto'

“Parte de su éxito estriba en que durante la pandemia fue capaz de lanzar un mensaje distinto al del resto de los políticos, hablando entre otras cosas de esperanza y libertad. Es una política de raza, aunque intelectualmente puede que no sea la persona más idónea. Pero en política lo que cuenta es que se tomen decisiones y se solventen problemas; y a ella se le ve con ese liderazgo. Tiene un olfato muy bueno y es la persona que está haciendo oposición al presidente del gobierno y esto lo detecta la ciudadanía. Se siente segura y lo transmite, aunque sus contrincantes la menosprecien”, señala Benedicto.

“Creo que sí tiene recorrido político a nivel nacional. Si Feijóo (líder del PP) no es capaz de superar a Sánchez cuando se celebren las elecciones generales, pienso que el futuro en el PP es de ella claramente, con la salvedad de que puede ser una buena candidata para Madrid, pero no para el resto de España”, concluye el analista.

Los comicios locales del 28 de mayo podrían certificar la irresistible ascensión de Díaz Ayuso a la espera de lo que digan finalmente las urnas. La mandataria regional no tiene ningún empacho a la hora de asegurar que carece de adversarios electorales en la Comunidad de Madrid. Según ella, su verdadero rival es el socialista Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, a quien Díaz Ayuso desafía una y otra vez desde que cuestionó abiertamente las restricciones adoptadas por el Ejecutivo central durante los meses más duros de la pandemia. Con ello, la mandataria madrileña parece estar abonando el terreno para proyectarse hacia las cotas más altas de la política española.

