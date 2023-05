Meta recibe una multa récord en Europa de 1.200 millones de euros

UNION EUROPEA-META

El gigante estadounidense de las redes sociales Meta, recibió el lunes 22 de mayo una multa de 1.200 millones de euros (casi 1.300 millones de dólares) por incumplir normas de protección de datos europeas, es la sanción más alta impuesta en Europa por este tipo de infracciones.

Meta, que prevé apelar la decisión, fue condenada por haber "seguido transfiriendo datos personales" de usuarios de Facebook procedentes del Espacio Económico Europeo hacia Estados Unidos, explicó la Comisión Irlandesa de Protección de Datos (DPC) que actúa en nombre de la Unión Europea vigilando la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, porque la sede europea del grupo estadounidense se encuentra en Irlanda.

La decisión también impone a Meta "suspender todas las transferencias de datos personales a Estados Unidos en un plazo de cinco meses" desde que se le notifique la decisión y cumplir con el RGPD en un plazo de seis meses, agregó la DPC.

Esta es la tercera multa impuesta a Meta desde principios de año en la UE y la cuarta en seis meses.

En enero, la Comisión Irlandesa de Protección de Datos. (DPC) había sancionado duramente al grupo con casi 400 millones de euros por delitos sobre el uso de datos personales con fines publicitarios dirigidos a sus aplicaciones de Facebook, Instagram y WhatsApp, luego, en marzo, con 5,5 millones de euros por violar la protección de datos con su mensaje de WhatsApp

Desde entonces, Meta se comprometió a cambiar sus términos de uso en Europa para poder continuar recopilando y procesando los datos personales de sus usuarios europeos.

Jeimy Poveda experta proteccion datos y directora de Data Seg en España explica a RFI

"Meta tiene un largo histórico de sanciones por parte de distintas autoridades de la Unión en relación a protección de datos competencias. Algunas de ellas han sido justamente impuestas por la CNIL (Comisión Nacional de Informáticay Libertades) en Francia y en el caso de Irlanda, pues por ejemplo, en enero tuvimos dos sanciones bastante importantes en relación a varios de sus servicios. En el caso de esta sanción sí que es cierto que está centrada específicamente en el servicio de meta de Facebook."

Poveda detalla el interés para los usuarios y la propia UE, la protección de sus datos.

"La cuestión está en identificar que es exactamente lo que queremos proteger. Hoy en día al estar todo tan globalizado, tan digitalizado y camino a estarlo todavía más; el hecho de que nuestros datos no estén protegidos adecuadamente, que nuestros derechos se puedan ver afectados -porque nuestros datos no han sido protegidos-, pues es bastante sensible para la Unión. Aunque a veces parece un poco inocuo (a mí que me importa lo que puedan hacer con los datos que yo publico en Facebook), muchas veces no es solo lo que publicas en Facebook, sino la información que se desprende; la información que puedan inferir de ti, a quién se lo venden y a dónde llega. Realmente es muchísima la información adicional que nosotros no damos directamente, pero se puede leer de lo que hacemos, -que tiene Facebook-, y que muchas veces comercializa y además luego se lo ponen en bandeja al gobierno de Estados Unidos cuando lo solicita. Lo que busca el derecho de la Unión es protegernos y evitar que por recibir un servicio que nos parece muy simpático, pues terminemos viéndonos afectados a mayor escala y en cuestiones mucho más sensibles de las que podamos imaginar."

