Rusia: ataque con drones contra Moscú

Ocho drones atacaron la capital rusa el 30 de mayo, y todos fueron "neutralizados", según el Ministerio de Defensa ruso, que acusó a Kiev de "atentados terroristas". Los daños fueron materiales y menores.

Por Anissa El Jabri, corresponsal de RFI en Moscú

Las primeras informaciones aparecieron hacia las 5h00 GMT, principalmente en los canales vecinos de Telegram, antes de ocupar los titulares de los telediarios. El ataque se produjo justo cuando los habitantes de la capital salían a trabajar.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, indicó en su canal de Telegram quedos personas resultaron heridas leves y subrayó que hubo "daños menores en varios edificios".

"Todos los servicios de emergencia de la ciudad fueron activados (...) Nadie resultó seriamente herido hasta el momento", escribió Sobianin.

Algunos residentes, agregó, han sido evacuados de sus viviendas, y volverán, promete, muy rápidamente, en cuanto estén a salvo.

Interferencias en una amplia zona

El ministerio ruso de Defensa denunció un "ataque terrorista" de Kiev y afirmó que neutralizó los ochos drones implicados con sus baterías de defensa antiaérea y sistemas de guerra electrónica.

Según las autoridades, llevaban cargas explosivas muy pequeñas. Los suburbios, pero también algunos distritos centrales, fueron alcanzados.

Sin embargo, no alcanzaron el corazón de Moscú, ya que desde el ataque con drones al Kremlin se han instalado inhibidores en un amplio perímetro.

Son cada vez más potentes cuanto más se acercan a los edificios estratégicos, tanto que la geolocalización no funciona en absoluto en estas zonas desde hace varias semanas. Los taxis, en particular, tienen enormes dificultades para localizar a sus clientes.

"Trabajo en Troitsk, un centro de investigación científica y militar, así que es aterrador, porque está claro que este lugar es un objetivo obvio. Tengo miedo de ir a trabajar, pero no hay otra solución. Nadie me dará un día libre. Nuestra única esperanza es el sistema antimisiles, no tenemos nada más en lo que confiar”, explica a RFI explica una moscovita de 60 años que vive no muy lejos de donde esta mañana fue derribado uno de los drones.

“Ahora, por supuesto, todos estamos mucho más ansiosos. No quiero huir, pero, por otro lado, no quiero quedarme en Moscú. Al menos en el campo, bajo los árboles, quizá sea menos peligroso que en la ciudad. Vemos las últimas noticias y empezamos a decirnos que eso es lo que tenemos que hacer. Y luego nos decimos: 'Ya está, ahora nos toca a nosotros'”, añade.

Poco antes del anuncio del ataque con drones en Moscú, Ucrania informó de un muerto en un nuevo "ataque masivo" contra Kiev en la noche, el tercero en 24 horas.

