Viaje a Doñana, el parque de la tormenta política española

ESPAÑA

El futuro de Doñana, un importante parque natural español amenazado por la agricultura intensiva, lo ha puesto en el centro del debate político durante el periodo electoral que vive España tras unas elecciones municipales y en la perspectiva de unas generales adelantadas por el presidente Pedro Sánchez. Bruselas y la UNESCO han mostrado su preocupación por el futuro dle parque. La enviada especial de RFI visita la zona

Anuncios Lee mas

De nuestra enviada especial al parque de Doñana, Pauline Gleize

Con un telescopio apuntando a una pequeña colonia de flamencos rosados ​​que graznan de vez en cuando en un estanque distante, a Víctor Porras, un guía local, pronto se le unen turistas californianos encantados con el paisaje de El Rocío. Un entusiasmo que Víctor ahora lucha por compartir. “Doñana ha cambiado enormemente”, apunta el guía. “Este año algo de lluvia en enero solucionó el problema, pero la realidad de Doñana es bien distinta. El pantano central, el parque nacional, está completamente seco. Ya no llevamos clientes al pantano porque ya no hay vida. La situación es dramática ya veces le vienen ganas de llorar".

Aves migratorias, lince ibérico, anfibios... este espacio de marismas, dunas, pinares y matorrales rebosa de vida. “Gran parte del flujo migratorio de aves desde casi toda Europa occidental hacia África se canaliza en una especie de embudo que pasa por Doñana”, subraya Iván Gómez-Mestre, subdirector técnico de la Estación Biológica de Doñana. “Los pájaros pararon ahí o pararon ahí, se corrige, para alimentarse en los humedales antes de volar hacia África. También es una especie de santuario para especies de mamíferos, como el lince o el meloncillo. Y es una zona donde encontramos once especies de anfibios".

Un comerciante de El Rocío desafía el "rudio mediático" entorno a Doñana y la factura del regadío. Asegura que el paisaje no ha cambiado. Además, por el momento siguen llegando turistas, pero ya no es el caso de todas las aves migratorias. Iván Gómez-Mestre lo argumenta: “El año pasado registramos un número históricamente bajo de aves migratorias en Doñana. Y los pájaros no son los únicos que faltan. Desde 1985, hemos perdido al menos dos tercios de las lagunas y estanques temporales. Es una pérdida monumental en términos de biodiversidad y no es una pérdida temporal porque en el fondo de estas lagunas crecen árboles. Esto es una señal de que es irreversible a menos que se controle la sobreexplotación del acuífero. Las lagunas de Doñana no dependen directamente, en todo caso no sólo de la lluvia. Cuando el nivel freático sube lo suficiente, llena las cuencas”, explica Gómez-Mestre.

Preocupación de Bruselas

La estación balnearia, el cambio climático y el regadío de esta comarca convertida en el reino de los frutos rojos, contribuyen a reducir las reservas. Sin embargo, el riego no siempre se realiza de acuerdo con las reglas. Iván Gómez-Mestre estima en 1.400 el número de pozos ilegales. Por lo tanto, las tierras ahora regadas ilegalmente se regularizarán si el proyecto de ley andaluz prospera. La derecha gobernante en la región sostiene que el riego se hará con agua superficial. Sin embargo, el proyecto irrita a Juanjo Carmona de WWF: “el proyecto legalizaría el riego de casi 2.000 hectáreas, esa es la cifra que indican expertos encargados por WWF. En la región hablan de 750 hectáreas pero no sabemos de dónde sacaron esa cifra”, protesta. Y continua: “También debes saber que no es sólo WWF quien dice que Doñana lo está haciendo mal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado al Estado español en junio de 2021 por no haber protegido a Doñana. Entonces, ¿esta regularización mejorará el estado de Doñana?" se pregunta Juanjo Carmona. “¿Esto permitirá que Doñana se recupere? . Los que roban las aguas subterráneas: ¿qué motivación tendrán para dejar de regar ilegalmente hasta que les llegue el agua superficial?" Su respuesta es categórica: “¡Ninguna!".

Esta regularización tampoco es del agrado de todos los agricultores. En una finca de fresas en Almonte, no lejos de El Rocío, el sonido del agua que parece fluir en abundancia en un estanque está detonando mientras la sequía afecta a Andalucía. “Este agua, viene de un pozo, la almacenamos en esta balsa para luego poder regar con suficiente presión”, especifica Manuel Delgado, portavoz de la asociación de agricultores Puerta de Doñana, sin ser él mismo el operador.

Junto al tanque de agua, un campo prácticamente desnudo. Las plantas de fresa fueron arrancadas un poco antes de lo esperado. La razón radica en la falta de agua. Con el calor temprano, los cultivos necesitaban más agua y al final de la temporada el agricultor dedica el volumen de agua que le corresponde a solo una parte de sus parcelas.

Manuel Delgado teme los efectos colaterales de un proyecto que considera electoralista. “Nuestras esperanzas estaban puestas en la realización de una infraestructura aprobada en 2018, para traer aquí 20 hectómetros cúbicos de agua superficial. Siete ya están en uso. Con los trece restantes podríamos regar aproximadamente 2.000 hectáreas de frutos rojos. Y quieren regularizar 1.900, ¿qué quedará para el corazón de Doñana? Ni una gota. Si nos quitan esa transferencia de agua, nuestro futuro es bastante sombrío”, señala.

Ante las preocupaciones de Bruselas, la Junta de Andalucía asegura que el acuífero de Doñana no se verá afectado. Manuel Delgado no se deja convencer. “Dicen que no dañará a Doñana porque no afectará al acuífero. Pero no importa que no lo hagan directamente" cree. "Lo hacen de forma indirecta al no dejar que las aguas superficiales lleguen al corazón de Doñana donde se pretendía".

Campaña de boicot alemán

En Alemania, el principal mercado de las fresas de la región de Huelva, las apodadas "fresas de sequía" por la organización ciudadana Campact, son objeto de un llamado a boicot. La iniciativa recogió más de 160.000 firmas.

La campaña de boicot en nombre de la protección del medio ambiente motivó la indignación de los agricultores y la derecha española, llevando a una delegación parlamentaria alemana de visita en España a suspender sus trabajos el lunes. Es un "duro e injustificado ataque al sector agrario de nuestro país", denunció en un comunicado el sindicato agrícola Asja, lamentando una "agresión hacia miles de productores y sus familias que trabajan duro todo el año para sacar adelante sus explotaciones".

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo