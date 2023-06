Ataque de Annecy: el agresor es imputado por intento de asesinato

FRANCIA

Aún se desconocen qué motivó al agresor para apuñalar a seis personas, incluyendo a cuatro niños, en un parque en el este de Francia. Esto no impidió que una fiscal haya imputado este sábado al agresor por intento de asesinato.

Abdalmasih H., de nacionalidad siria, nació en 1991 y había obtenido el estatuto de refugiado en Suecia, donde vivía desde hacía 10 años. Había entrado legalmente en Francia donde solicitó asilo por segunda vez en noviembre de 2022, según una fuente policial.

El pasado jueves, en un parque cerca de un lago, Abdalmasih H. se dirigió hacia los cochecitos donde jugaban los niños y los atacó. Esto sucedió en Annency, en el este de Francia. Un testigo interrogado por la cadena BFMTV dijo que el hombre intentó huir y atacó a una persona mayor antes de ser detenido rápidamente por la policía, que disparó.

"Quería atacar a todo el mundo. Me aparté y se abalanzó sobre un abuelo y una abuela, y apuñaló al abuelo", declaró Anthony Le Tallec, exfutbolista del Saint Etienne y del Liverpool, al diario regional Le Dauphiné libéré.

La fiscal de Annecy, Line Bonnet-Mathis, precisó en una conferencia de prensa que el agresor "no quiso hablar", ni durante las primeras 48 horas de su detención, ni ante los dos jueces de la instrucción.

El acusado fue sometido el viernes a un examen psiquiátrico que determinó que su estado es "compatible" con la detención. Pero la fiscal indicó que es prematuro pronunciarse sobre su diagnóstico o descartar una patología psiquíatrica. Este sábado fue imputado por intento de asesinato.

El ataque conmovió a toda Francia. El presidente Emmanuel Macron se desplazó el viernes pasado a esta ciudad del este del país para visitar a las familias de las víctimas. "Hay cosas que no se pueden digerir. La violencia detrás de estos actos no se puede comprender. No podemos acostumbrarnos", dijo el mandatario francés.

Las vidas de las víctimas ya no corren peligro, informó la fiscal de Annecy.

