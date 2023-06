Explosión de la presa de Nova Kajovka: "Aquí es como Chernóbil"

Reportaje

Hace casi una semana que explotó la presa de Nova Kajovka. Los habitantes de la orilla del Dniéper controlada por Rusia siguen intentando sobrevivir. Pero con sus casas destruidas y la gravedad de la contaminación, muchos ya lo tienen claro: nunca podrán volver a vivir allí. Informamos desde Korsunka, a una hora en coche de Novaya Kajovka.

De Anissa El Jabri, nuestra corresponsal especial en la parte controlada por Rusia de la región de Jersón

Sale de la parte de la calle Korsunka que aún está inundada, con un sombrero de paja en la cabeza, vestido con una camiseta y pantalones cortos, tirando de un bote de playa. En este círculo de plástico de unos diez centímetros cuadrados: su ordenador y su perro. Rubio, en la treintena, se apresta a subirse a una Vespa con una bolsa con lo poco que ha conseguido salvar. A este joven que vivía al otro lado del río Dniéper no le queda nada de su antigua vida. Tampoco para sus vecinos. "Ya nadie puede vivir allí", explica. "El 98% de las casas son completamente inhabitables y al menos el 30% han desaparecido por completo. El resto quizá pueda repararse. Dicho esto, a veces desde fuera parecen intactas, pero por dentro las casas están completamente destrozadas. En la calle donde yo vivía, no queda nada", dice.

A su alrededor, manchas de grasa en el agua marrón y el olor de gasolina. Es el olor del aceite de motor derramado a litros en el río. En este líquido opaco, que aún perdura en las calles y las casas, también hay cadáveres de animales ahogados. "Si los soldados no entierran a estos animales, será un desastre total, porque sus cadáveres ya se han hinchado y están flotando en casi todos los patios de las casas", dice. "No importa cómo, no importa dónde, pero tienen que enterrarlos y tienen que hacerlo ya. Porque si nadie hace nada, será aún peor de lo que ya es. No quiero ni imaginar lo que puede haber en esa agua. Lo que puedo ver es que hay cabras, cerdos, gallinas, muchos animales de granja cuyos cuerpos están flotando, justo ahí, en la esquina de la calle", añade.

Esta esquina de la calle sigue siendo inaccesible, salvo en barco. El vecino de este joven treintañero señala los invernaderos de los jardines, que están bajo el agua y la contaminación sigue siendo invisible, pero ya está en todas partes: "Aquí todo el mundo cultivaba semillas holandesas, que sólo crecen con abonos químicos. Todo el mundo tenía también abono en sus graneros. Y justo al lado había una tienda con todo un almacén de fertilizantes. Ahora todo ha ido a parar al suelo, a nuestros pozos, a las fosas de aguas residuales”, deplora.

"Es difícil imaginar volver aquí algún día"

Vladimir Bourkot guía a RFI hasta la casa de sus padres. Desde la calle hasta la entrada, hay que saber por dónde meterse en el agua para no caer en un agujero invisible desde la superficie. Desde fuera, estas dos plantas y cinco habitaciones parecen casi normales. Pero dentro, una vez atravesada la puerta, colocada en el suelo para no resbalar, la primera habitación es una maraña de barro, chapas y maderas rotas. "Era la cocina", dice con un suspiro. La única pista es una cacerola torcida en un rincón.

En el cuarto de baño, la bañera parece oxidada desde hace siglos. "Una casa es un 30% de infraestructura y un 70% de interiorismo", explica este conductor de autobús de 51 años. "Aquí, creo que en realidad lo único que se puede hacer es destruirlo todo y reconstruirlo todo. Pero aquí ya no hay trabajo. ¿Y te imaginas cuánto costaría? Aunque sólo renovara el interior con buenos materiales, me costaría al menos 10.000 euros", añade.

La bañera de la casa de Georgy Mikhailovich en Korsunka, en la parte de la región de Jersón controlada por Rusia. 11 de junio de 2023. © RFI / Anissa El Jabri

La única comparación que se le ocurre es la catástrofe de la central nuclear de Chernóbil. Y añade: "con lo que acaba de pasar, es difícil imaginar volver aquí otra vez". Chernóbil es también la comparación que hace Vladimir Leontieff. El jefe de la administración creada por Rusia en Nova Kajovka no se hace ilusiones: "Va a llevar años eliminar todos los problemas asociados a esta catástrofe".

El martes, cuando se rompió la presa, el agua sumergió rápidamente la ciudad, subiendo hasta siete metros en algunos puntos. El número de víctimas dice, es aún imposible de determinar. "Sí, hay muertos y desaparecidos, pero aún es difícil decir cuántos. Ni siquiera sé cuándo podremos detallar las pérdidas, los daños, las víctimas directas e indirectas. Ya hemos empezado a limpiar la ciudad, el proceso está empezando. Pero quedan muchos retos por delante. Probablemente será comparable a la tragedia de Chernóbil”, afirma Leontieff.

En el fondo del Dniéper quedan partículas del accidente ocurrido en esta central nuclear en abril de 1986, que tuvo lugar unos 700 kilómetros más al norte del río. "Estamos llevando a cabo investigaciones radiológicas", afirma Vladimir Leontieff, "especialistas y militares que colaboran con los servicios de emergencia controlan la radiación de fondo". Vladimir Leontieff asegura que también se realizan periódicamente evaluaciones de los efectos contaminantes de los vertidos de petróleo. En este paisaje donde los contaminantes visibles e invisibles están por todas partes, ya se vislumbra un problema agudo: el del agua potable.

