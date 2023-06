Los habitantes de Jersón se enfrentan a la destrucción caudada por la represa de Kajovka

Guerra en Ucrania

Jerson, en el sur de Ucrania, sigue haciendo frente a las consecuencias de la destrucción por Rusia de la presa de Kajovka. Una semana después de la catástrofe, en medio de un desastre ecológico y humanitario, los habitantes de Jersón siguen haciendo frente a la situación.

Con nuestra enviada especial a Jersón, Emmanuelle Chaze

Jersón, liberada en noviembre de 2022, sigue sufriendo: tras la ocupación rusa y los bombardeos que continúan a diario, las inundaciones desfiguran la ciudad. En algunas zonas, el agua empieza a retroceder, pero los daños son visibles a simple vista y pueden palparse. Por todas partes, los regueros de barro y sedimentos vertidos en las calles propagan un olor desagradable. El gris y el marrón han cubierto los espacios verdes.

"Compré un apartamento aquí, ¿a dónde iba a ir si no?”

Sin embargo, en una zona residencial que visitamos, la mayoría de los residentes preferían quedarse en sus casas, como explica Valery, de 86 años, que lleva 23 en este edificio. "Compré un apartamento aquí, ¿adónde iba a ir? No tengo elección, y no estoy acostumbrada a huir. Esta es mi familia. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, pasé tres años bajo ocupación, ¡tenía siete años!”, recuerda.

Una vista aérea muestra una zona inundada tras la rotura de la presa de Nova Kakhovka, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Jersón, Ucrania 10 de junio 2023. REUTERS/Inna Varenytsia REUTERS - STRINGER

Como Valery, los que se quedan suelen ser ancianos, o tienen que cuidar a parientes que sí lo son. Olya vive en el mismo edificio, y también para ella marcharse es impensable. "No puedo evacuar, porque estoy a cargo de las mujeres adultas y los ancianos, y sólo confían en mí. En este momento, soy la presidenta de la asociación de viviendas, y algunos de ellos no hablan con nadie más. Sólo me abren la puerta cuando han oído mi voz", explica.

Solidaridad entre vecinos

En Jersón, esta solidaridad entre vecinos permitió a muchas personas resistir durante la ocupación, y después hacer frente a las inundaciones. Pero esta enésima catástrofe, cuyas consecuencias ecológicas, humanas y materiales apenas se empieza a evaluar, se ha añadido a una lista ya larga que pesa mucho sobre una población ya muy presionada.

