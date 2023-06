Los paramilitares de Wagner se repliegan tras un motín que debilita a Putin

Rusia

Los mercenarios del grupo ruso Wagner se replegaron este domingo, tras la rebelión de 24 horas orquestada por su líder, Yevgueni Prigozhin, quien abandonará Rusia en virtud del acuerdo que tuvo que aceptar el presidente Vladimir Putin, debilitado tras esta crisis inédita.

Prigozhin irá a Bielorrusia, según la presidencia rusa, sin que se sepa aún el domingo cuando abandonará Rusia. Tampoco ha trascendido donde se encuentra actualmente el jefe de las milicias. Para Estados Unidos, esta crisis revela las "verdaderas fisuras" en la autoridad de Putin.

En una operación de unas 24 horas que llevó a los hombres de Wagner a menos de 400 km de Moscú, Prigozhin desafió frontalmente el poder del presidente ruso, antes de dar marcha atrás y ordenar el regreso de sus combatientes a sus bases, tras una mediación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, único aliado en Europa del Kremlin.

Los mercenarios de Wagner se retiraron el domingo de las regiones de Voronezh, en la frontera con Ucrania, y Lipetsk, al sur de Moscú, según las autoridades locales. Sin embargo, en la capital rusa y sus alrededores, el "régimen de operación antiterrorista", instaurado la víspera a raíz del motín, seguía el domingo en vigor. Y el lunes fue decretado feriado en la ciudad para evitar desplazamientos.

Imponentes patrullas de policía permanecían desplegadas a lo largo de la principal carretera que lleva a la salida de Moscú, en el sur de la capital, constató una periodista de AFP. En la región moscovita, las restricciones de circulación en la autopista que une Moscú con Rostov (suroeste), centro neurálgico de las operaciones rusas en Ucrania, también seguían vigentes el domingo, según Avtodor, a cargo de las autovías en Rusia.

- "Desafío directo" -

Prigozhin anunció el sábado por la noche que ponía fin a la rebelión, iniciada un día antes en Rostov, para evitar un "baño de sangre". Conforme al acuerdo alcanzado con Lukashenko, el líder de Wagner podrá marcharse a Bielorrusia y evitar ser encausado judicialmente en Rusia, al igual que sus combatientes, tenida cuenta de los "méritos en el frente" ucraniano del grupo paramilitar, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Los milicianos han tenido un papel clave junto al ejército ruso en la ofensiva en Ucrania. Las autoridades rusas nunca habían mostrado una actitud tan clemente con sus detractores, máxime en un contexto de implacable represión contra opositores y críticos de Putin y la operación contra Ucrania.

Confrontado con este motín a su mayor desafío desde su llegada al poder hace más de dos décadas, Putin denunció una "traición" y advirtió del riesgo de una "guerra civil". Estados nidos y los aliados occidentales, que apoyan a Ucrania, siguieron de cerca el desarrollo de los hechos. El levantamiento de los mercenarios marcó "un desafío directo a la autoridad de Putin. Así que esto plantea preguntas profundas, muestra verdaderas fisuras", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en declaraciones a CBS News.

Para su homólogo italiano, Antonio Tajani, "el mito de la unidad de la Rusia de Putin se acabó". "Este escalada interna divide la alianza militar rusa", agregó al diario Il Messaggero. La diplomacia rusa advirtió el sábado a las potencias occidentales contra cualquier intento de "aprovechar" esta rebelión para promover sus propósitos antirrusos, en pleno conflicto en Ucrania. "El Kremlin se ve confrontado ahora a un equilibrio profundamente inestable (...) La rebelión de Prigozhin revela serias debilidades", señaló una analista del centro de reflexión estadounidense Institute for the Study of War (ISW).

- "Alcanzar sus objetivos" -

Aunque los términos del acuerdo siguen sin conocerse, parece que el presidente Lukashenko, aliado de Putin, tuvo un papel crucial. Según su oficina, es él quien que consiguió que el jefe de Wagner detuviera su avance hacia Moscú. El Kremlin agradeció la iniciativa del mandatario bielorruso. Varios países han manifestado su apoyo a Moscú ante esta rebelión, como Corea del Norte y Turquía.

China también respaldó los esfuerzos de Putin para "estabilizar la situación" en el país, según indicó el domingo la diplomacia rusa. En plena ofensiva en Ucrania, Moscú ha asegurado que el fallido motín no afectaría a sus operaciones y "alcanzaría sus objetivos". El ministerio ruso de Defensa afirmó el domingo que el ejército había repelido numerosos ataques en el este y el sur de Ucrania, donde Kiev dijo la víspera haber lanzado una nueva ofensiva y logrado avances.

Diez de esos asaltos fueron rechazados cerca de Bajmut (este), precisó. Por su parte, Kiev, que aprovechó el caos en Rusia para lanzar nuevas incursiones en zonas tomadas por las fuerzas rusas, indicó que un bombardeo el sábado en la capital ucraniana había dejado cinco muertos.

