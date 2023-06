El Estado ruso ‘ha perdido el monopolio de la violencia legítima’, destaca analista

Rusia

Tras lanzar una espectacular rebelión armada en 24 horas y situarse a unos cientos de kilómetros de Moscú, Yevgeny Prigozhin anunció finalmente el sábado por la noche que sus hombres, los mercenarios de Wagner, regresaban a su campamento para evitar el derramamiento de sangre rusa. Por su parte, Vladimir Putin, que había denunciado una "traición" durante la jornada, ha guardado silencio desde el final de los acontecimientos. RFI analiza esta secuencia sin precedentes con Nicolas Gosset, investigador y experto en Rusia y Eurasia del Real Instituto de Defensa de Bruselas.

Por Julien Coquelle-Roëhm

RFI: Al final fue la mediación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, la que permitió desescalar la situación. Wagner se retira. Yevgeny Prigozhin se marcha a Bielorrusia y ni él ni sus hombres serán procesados. ¿Cómo se explica este espectacular giro de 180 grados?

Nicolas Gosset: Es muy difícil de explicar. Hay muchas especulaciones, por supuesto. Pero usted señala con razón el aspecto más surrealista de este desenlace. El hombre que fue tachado públicamente por el Presidente de la Federación Rusa de culpable de alta traición se ve finalmente absuelto con una especie de salvoconducto para Bielorrusia. El papel de Alexander Lukashenko no es el aspecto menos sorprendente de todo este asunto.

Pero, en cualquier caso, demuestra claramente el colapso del monopolio de la violencia legítima en Rusia, ya que ahora es tolerado por el jefe del gobierno ruso montar un motín armado y salirse con la suya sin ningún tipo de pena, aparte del exilio - que ni siquiera está realmente demostrado porque nadie sabe realmente dónde está Prigozhin.

Yevgeny Prigozhin fue aclamado el sábado por la noche al abandonar Rostov del Don. ¿Qué valoración hace de él después de 24 horas?

Es una bofetada en la cara, porque ha perdido prestigio y no ha conseguido lo mínimo por lo que decía que luchaba. Todo esto se remonta al 10 de junio, cuando el Ministerio de Defensa ruso impuso la firma de contratos por parte de las milicias rusas [que Prigozhin y sus hombres se negaron a firmar]. Y ahora, de hecho, los soldados de Wagner que no participaron en el motín tienen que firmar un contrato y los que participaron, no se sabe muy bien. Se dice que tienen garantías de seguridad, por lo que pueden seguir moviéndose entre Rusia y Ucrania sin consecuencias.

Las ambiciones personales de Prigozhin siguen siendo una incógnita. Mientras no esté sometido a la ley, todo es posible en el futuro. O tal vez su propia existencia esté en peligro, no lo sabemos. Pero digamos que él y Putin han perdido la cara en este asunto, a menos que todo fuera en realidad un falso golpe de Estado y que se tratara -en cierto modo- de exhibir un éxito en cualquier caso, un gran avance en las ambiciones de los más radicales dentro del Estado ruso. La situación es tan surrealista que todo es posible.

Usted ha dicho que Vladimir Putin también se ha debilitado. Los ucranianos hablan de una "humillación" para el Presidente ruso. ¿Es ese también el término que usted elegiría?

Digamos que mientras siga en el poder y haya recibido muestras de apoyo de la gente de su círculo íntimo, la humillación es relativa. Lo que más ha sido humillado en esta cuestión es la capacidad del Estado ruso para ejercer el monopolio de la violencia legítima. Al fin y al cabo, hemos visto a hombres armados que no pertenecen formalmente al Ministerio de Defensa ni a los servicios de seguridad avanzar con relativa libertad por el sur de la Federación Rusa y hacerse con el control de importantes instalaciones militares, sin que se produjeran disparos ni una verdadera resistencia armada.

Pero cuando Vladimir Putin se ve obligado a recurrir a la mediación de Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso que en su día fue presentado como un rival, ¿podemos decir que su imagen de omnipotencia está ahora muy empañada y debilitada internacionalmente?

Sí. Dicho esto, en lo que respecta a la rivalidad entre Putin y Lukashenko, francamente esa no es realmente la cuestión. Lo que resulta extraño es que, desde 2020 y su liderazgo continuado de Bielorrusia a pesar de las protestas y su represión, Alexander Lukashenko se haya convertido en un "cliente absoluto" de Vladimir Putin, dependiente del apoyo de Moscú para mantenerse en el poder.

No conocemos el contexto de las negociaciones, ni dónde tuvieron lugar, ya que en teoría Yevgeny Prigozhin debía estar en Rostov del Don durante el día. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Una mediación telefónica entre Alexander Lukashenko y Yevgeny Prigozhin? Todo el asunto es tan inesperado y tan falto de detalles que suscita dudas sobre muchos de los elementos esgrimidos este domingo. Y la mediación de Lukashenko no es, desde luego, el menor de ellos.

