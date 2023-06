Rusia: ‘La situación se nos escapó’, lamenta el presidente bielorruso Lukashenko

Bielorrusia

Tres días después de la rebelión frustrada del grupo Wagner en Rusia, Moscú sigue jugando al apaciguamiento con el grupo paramilitar. En la mañana del 27 de junio, el Ministerio de Defensa ruso anunció que se habían retirado todos los cargos contra los mercenarios. El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, fiel aliado del Kremlin, declaró que la rebelión era el resultado de una mala gestión.

Las declaraciones de Alexandr Lukashenko se producen en un momento en que varios medios de comunicación, entre ellos Ukraina Pravda, informan de que el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha llegado a Minsk, la capital bielorrusa. En cualquier caso, dos aviones aterrizaron a primera hora de la mañana del martes en el aeropuerto de Machulishchy, cerca de Minsk. Aviones cuyos códigos de identificación están relacionados con el jefe de Wagner: uno procedente de Rostov del Don, el otro de San Petersburgo.

"Retirar los cargos"

En una señal de que parece haberse alcanzado un acuerdo entre Prigozhin y el Kremlin, el FSB anunció el martes que retiraba los cargos contra Wagner por "motín armado". Se ha establecido que los participantes en la rebelión "pusieron fin a sus acciones dirigidas directamente a cometer un delito", dijo el FSB en un comunicado. Ante este hecho y "otras circunstancias no especificadas", "se ha decidido retirar los cargos", añadió la misma fuente.

El Ministerio de Defensa ruso declaró el martes que "se están llevando a cabo los preparativos para transferir el equipo militar pesado de Wagner a unidades activas de las fuerzas armadas regulares". Tal medida neutralizaría efectivamente al grupo Wagner, cuyo líder afirma haber lanzado su revuelta para "salvar" a la organización, amenazada de ser absorbida por el ejército el 1 de julio.

Mala gestión

El presidente bielorruso declaró que la rebelión era el resultado de una mala gestión de las rivalidades entre Wagner y el ejército ruso, que no han dejado de aumentar en los últimos meses. Una crítica implícita a Putin. "La situación se nos escapó, luego pensamos que se resolvería, pero no se ha resuelto", declaró Lukashenko a los periodistas. "No hay héroes en esta historia", lamentó, calificando la secuencia de "dolorosa".

"Mi posición [es la siguiente]: si Rusia se derrumba, quedaremos bajo los escombros, moriremos todos", llegó a decir Lukashenko para justificar la ayuda que habría ofrecido al Kremlin para solucionar la crisis con Wagner. El presidente bielorruso también indicó que había ordenado a su ejército estar "listo para el combate" tras el estallido de la rebelión de Wagner en Rusia.

La "experiencia" de Wagner

Lukashenko cree que Bielorrusia se beneficiará de la "experiencia" de los combatientes de Wagner. "Si sus comandantes vienen a nosotros y nos ayudan... [Es] experiencia. Están en primera línea, son unidades de asalto. Nos explicarán lo que es importante en este momento" desde el punto de vista militar, declaró Lukashenko, citado en un comunicado de prensa presidencial.

"He dado todas las órdenes para que el ejército esté plenamente preparado para el combate", dijo Lukashenko, citado por la agencia de prensa estatal Belta. Esta medida refleja la inquietud suscitada por la rebelión de Wagner incluido en Bielorrusia.

