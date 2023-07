La Unión Europea lamenta la falta de avances con China en materia comercial

EUROPA-CHINA

El embajador de la Unión Europea en China, Jorge Toledo, lamentó el domingo la falta de avances con China en materia comercial, cuando los 27 países de la UE buscan reducir su dependencia económica frente al gigante asiático.

La Comisión Europea suspendió sus esfuerzos para hacer ratificar por parte de los Estados miembros y el Parlamento un acuerdo sobre las inversiones logrado a fines de 2020 con China, tras siete años de negociaciones y luego de divergencias sobre derechos humanos en la región de mayoría musulmana de Xinjiang.

En pleno enfriamiento de las relaciones, la UE también decidió "reajustar" en mayo su posición respecto a China para reducir su dependencia económica.

"Lamento decir que tenemos un diálogo económico y comercial que no ha avanzado, o al menos no de manera sustancial, en los últimos cuatro años", dijo Jorge Toledo. El diplomático, que habló en un foro organizado en Pekín, no precisó a que temas específicos se refería.

"Queremos negociar con China, pero necesitamos avances y los necesitamos este año", insistió el representante de la UE en Pekín.

China es para la UE "a la vez un socio, un concurrente y un rival sistémico", subrayó Jorge Toledo.

Uno de los temas más tensos con China es la ambigüedad de la posición china sobre la invasión de Ucrania por Rusia.

Aunque China no reconoce los territorios anexados por Rusia en Ucrania, tampoco ha condenado la intervención militar.

Ucrania "es el asunto que puede hacer o deshacer las relaciones entre la Unión Europea y China", advirtió por su lado el embajador de España en China, Rafael Dezcallar Mazarredo.

Con AFP

