Final de campaña tenso y acusaciones mutuas entre Sánchez y Núñez Feijóo

Sánchez acusó a su rival de derecha, Núñez Feijóo, por su relación con un conocido narcotraficante, y éste contraatacó diciendo que el presidente del gobierno saliente se confabuló con partidos regionalistas para organizar referendos de autodeterminación en Cataluña y el País Vasco. Con el enviado especial de RFI Romain Lemaresquier.

Dans le cadre des législatives générales du 23 juillet 2023, il n’y aura en tout et pour tout qu’un seul débat électoral. Il aura lieu ce lundi 10 juillet 2023, à 22 heures. Il opposera Pedro Sánchez (G), le chef du gouvernement sortant, socialiste, et le conservateur Alberto Núñez Feijóo (D), le chef de l’opposition de droite, donné favori dans les sondages.

"Es un final de campaña decepcionante", estima Romain Lemaresquier, enviado especial de RFI a las elecciones legislativas que se celebran este domingo en España. La derecha sigue siendo favorita para las elecciones legislativas de este domingo, aunque las encuestas prevén que solo obtendrán una mayoría relativa. Sánchez, sin embargo, cree en la remontada y ha prometido una victoria "rotunda".

"La misión de Sánchez es muy complicada. Rezagado en las encuestas, ha decidido cambiar de táctica antes del final de la campaña electoral, adoptando una postura muy ofensiva", señala Lemaresquier. Concretamente, Sánchez subió el tono contra Núñez Feijóo evocando su relación con un conocido narcotraficante, Marcial Dorado.

El candidato de la derecha alegó que en la época en que conoció a Dorado no existía Google, por lo que era difícil saber a qué se dedicaba. Burlándose del argumento de su rival, Sánchez consideró el jueves que Núñez Feijóo "ha perdido una oportunidad de aclarar realmente su relación con este narcotraficante".

"No me esperaba, nada más y nada menos, que el presidente del gobierno utilice esta basura para intentar desprestigiar al adversario", respondió el líder conservador, de quien la prensa ha publicado fotos de mediados de los 90 junto a Dorado, una de ellas en un yate del traficante gallego.

Tras este ataque de Pedro Sánchez, que fue noticia en la prensa española, Alberto Núñez Feijóo contraatacó acusando al candidato socialista de haberse confabulado con partidos regionalistas para organizar referendos de autodeterminación en Cataluña y el País Vasco, referendos que se organizarían si Pedro Sánchez permanece en el poder.

Los sondeos muestran que el PP no logrará la mayoría absoluta necesaria para formar un ejecutivo, por lo que podría verse obligado a aliarse con el partido ultranacionalista Vox, liderado por Santiago Abascal.

"No saben llegar, no supieron estar, y no saben irse”

En su último acto de campaña, en La Coruña, en su región natal de Galicia (noroeste), Feijóo cargó contra la izquierda y pidió un gran apoyo para gobernar en solitario: "no saben llegar, no supieron estar, y no saben irse. Yo prometo que sabré llegar, y os aseguro que quiero llegar solo". También acusó a Sánchez de ser "un mentiroso que no ha cumplido sus compromisos y ha dejado a España en una situación económica crítica y más dividida que nunca".

"Esta campaña no ha logrado atraer a los votantes que ya están descontentos debido a que las elecciones se organizan en pleno verano y en pleno período de vacaciones. Ninguno de los principales partidos ha logrado presentar su programa. El PP no ha dejado de criticar al ejecutivo saliente, al igual que Vox, el partido de extrema derecha, mientras que en el lado izquierdo se ha utilizado la amenaza de una coalición entre los conservadores del PP y Vox", apunta Romain Lemaresquier.

En estas elecciones generales, que por primera vez tendrán lugar en el muy cálido verano español, unas 2,5 millones de personas votarán por correo, una cifra sin precedentes, lo que para las encuestadoras es una señal de que la participación puede ser alta, pese al calor y al hecho de que muchos electores estén de vacaciones.

