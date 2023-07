Los ucranianos avanzan lentamente esperando la implosión del frente ruso

Ucrania

La actual contraofensiva ucraniana no es tan rápida como la primera; Putin sostiene incluso que es 'un fracaso', y numerosos occidentales se muestran impacientes. Para algunos observadores, sin embargo, el frente en Ucrania se asemeja a una inmensa presa que está siendo llevada progresivamente al borde de la implosión. La incógnita es si llegará a tiempo.

Al menos cuatro personas murieron y unas 43 resultaron heridas en un ataque ruso este lunes contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Krivói Rog, en el centro de Ucrania, anunció el ministro del Interior. Los rusos golpearon la ciudad con dos misiles. Un niño de 10 años figura entre los muertos.

La víspera, las autoridades rusas informaron que habían frustrado un ataque con drones ucranianos contra Moscú, que dañó las fachadas de dos torres de oficinas en el barrio de negocios de la capital. El Kremlin consideró este lunes que ese ataque constituye un "acto desesperado" de Ucrania, cuya contraofensiva, según Rusia, es un fracaso. La situación es "muy difícil" para las fuerzas ucranianas, que no logran "ningún avance", subrayó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa.

A inicios de junio, Kiev lanzó su esperada contraofensiva para recuperar territorios controlados por Rusia en el este y el sur del país. Pero sus avances han sido modestos hasta ahora.

La estrategia de Putin ha cambiado con respecto a la contraofensiva ucraniana. Ahora sí acepta que ésta tiene lugar, pero para sostener seguidamente que ha fracasado. "La contraofensiva es efectivamente más lenta de lo que quisiéramos", dice Elsa Vidal, jefa de la redacción en ruso de RFI. Según ella, "numerosos occidentales esperaban una contraofensiva de verano al estilo de la del otoño pasado, que fue muy rápida y nos tomó por sorpresa. En esta ocasión, ya no hay el efecto sorpresa. Los rusos han podido prepararse y adoptar una posición defensiva".

El aspecto novedoso de la actual ofensiva es su carácter progresivo. "Los rusos han tenido seis meses para construir líneas de trincheras y defensas que a veces alcanzan hasta seis niveles. Sin embargo, lo que hemos visto es una fuerte embestida de las tropas ucranianas. Su objetivo es llegar al mar de Azov y cortar el territorio de manera que el ejército ruso no pueda abastecer la parte de Crimea y crear rupturas logísticas. Es importante recordar que tienen hasta noviembre aproximadamente para avanzar activamente en un entorno más fácilmente manejable, con un clima favorable".

La pregunta sobre el 'estado' del frente ruso

El experto francés en temas militares Guillaume Ancel, ex oficial y autor del blog "Ne pas subir", estima en cambio que los ucranianos solo tienen reservas para atacar hasta septiembre próximo. La gran pregunta para él es si el dispositivo ruso de defensa estallará en ese lapso.

Para Ancel, los resultados de la contraofensiva, en la fase actual, "no se miden por el avance del frente, sino por el estado del frente, ya que el 'dique' no puede moverse, solo debilitarse hasta finalmente romperse. En otras palabras, somos miopes porque no logramos ver la intensidad de los combates y lo que está en juego no es el curso del frente, sino el debilitamiento general de la posición rusa, en particular, su logística y sus reservas. Y eso, insisto, no logramos verlo", sostiene Ancel en su blog.

Este especialista francés estima asimismo que "el frente en Ucrania no está estático, sino que está sometido a una tensión extrema, aunque la situación es difícil de seguir. Este frente se asemeja a una inmensa presa de más de 1,000 km de longitud por unos 30 km de ancho, que los repetidos asaltos de los ucranianos conducen gradualmente al borde de la implosión".

Para este ex oficial del ejército francés, "cada día de combate va desgastando aún más las líneas defensivas rusas, las cuales son muy difíciles de reconstituir. Es como imaginar una especie de 'represa' sometida al asalto constante de las olas y que se va degradando inexorablemente. La situación en el frente es de alta tensión y la presión ejercida por los asaltos ucranianos hace que la capacidad de resistencia de las defensas rusas se vaya debilitando progresivamente".

