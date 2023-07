'Si se desautorizan las protestas, se restringirá en Suecia la libertad de expresión'

Suecia

A pesar de haber provocado indignación en países musulmanes del mundo entero, Suecia volvió a autorizar este lunes una manifestación en la que se quemó un nuevo ejemplar del Corán. El gobierno se plantea la posibilidad de reformar la ley para restringir estos actos. Un equilibrio complejo en un país cuya Constitución protege la libertad de expresión. Entrevistamos a Sten Widmalm, profesor de ciencias políticas en la universidad de Uppsala y director del proyecto The Open Society.

Anuncios Lee mas

RFI: Este lunes se realizó en Estocolmo una nueva protesta en la que se quemó un ejemplar del Corán, mientras que las relaciones de Suecia con países musulmanes están muy deterioradas. ¿Cuáles han sido las consecuencias políticas de esta situación en las últimas semanas?

Sten Widmalm: Este tipo de protestas se han dado desde hace tiempo. Lo que está cambiando, en términos de demandas políticas, es que cada vez más gente y partidos políticos están pidiendo restricciones. Dicen que no debería poder hacerse frente a una embajada, ni a un lugar de culto. Algunas personas piensan que no debería estar permitido hacerlo durante ciertas fiestas religiosas y cosas así. Así que hay varias demandas.

Además, a los que se oponen a estas restricciones se les ha tildado de islamófobo, lo cual no es cierto porque en realidad hay muy poca islamofobia en Suecia. Eso no quiere decir que no tengamos delitos de odio, pero hay muy poca gente - sólo el 5% que la población - que sostiene que los musulmanes son un grupo indeseable de la sociedad.

Leer tambiénSuecia y Dinamarca buscan legislar para impedir la profanación de textos sagrados

RFI: En este contexto, se ha desatado una crisis de las relaciones internacionales.

Sten Widmalm: Sí. Y la razón por la que esto está recibiendo tanta cobertura mediática ahora se debe a dos factores que no están directamente relacionados con sentimientos religiosos. El primero es la solicitud de Suecia para convertirse en miembro de la alianza de la OTAN: hay mucha presión ahí para tratar de descarrilar ese proceso, influir a Turquía para que cambie de su opinión. También, en Irak, hay facciones compitiendo por el poder dentro del país, y usan a Suecia para competir entre sí y ganar puntos en la población.

RFI: Y al interior de Suecia, ¿hay una crisis de seguridad nacional?

Sten Widmalm: Por supuesto. Por ejemplo, tuvimos ya disturbios hace más de un año cuando el político de ultraderecha Rasmus Paludan profanó el Corán. Las violencias duraron varios días y fueron heridos 14 civiles y 300 policías. Nunca antes se había visto un ataque de tal magnitud contra el Estado. Hoy se teme además acciones terroristas - algo que ya ocurrió en la época de las protestas contra las caricaturas de Mahoma de Lars Vilks. Lo vimos cuando incendiaron la embajada de Suecia en Bagdad. Es un acto de terrorismo.

RFI: ¿Qué tanto se puede reformar la ley para desautorizar estas profanaciones y a la vez proteger la libertad de expresión?

Sten Widmalm: Se teme que, si empiezan a implementar restricciones en las protestas, se restringirá forzosamente la libertad de expresión. No se puede tener todo a la vez. Las encuestas muestran que hay más - y cada vez más - suecos a favor de cambiar las leyes, para frenar este tipo de protestas. Pero es complicado porque aún no sabemos qué cambios o concesiones habrá que hacer. No cabe duda de que hay miedo en la población, sienten que la situación se ha salido de control y quieren parar la violencia. Esto puede agrietar la coalición que gobierna el país, y pienso que, aunque cambiemos las leyes de libertad de expresión, las demandas de sectores religiosos extremistas van a seguir.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo