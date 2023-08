Ucrania muestra la vulnerabilidad de Rusia con ataques de drones en Moscú

Rusia

RFI entrevistó a Jesús Manuel Pérez Triana, analista en seguridad y defensa en Madrid, sobre los últimos ataques ucranianos con drones que han alcanzado objetivos en Rusia, incluida Moscú, donde un edificio de Moscow City, el barrio de negocios de la capital rusa, resultó averiado.

Los ataques de drones ucranianos contra el territorio ruso y la península de Crimea ocupada por los rusos se han multiplicado en las últimas semanas, en medio de la contraofensiva de Kiev que comenzó a principios de junio.

Rusia anunció que repelió un ataque en Moscú, donde las fachadas de dos torres de oficinas en el distrito comercial "Moscow City", el más importante de la capital, resultaron dañadas y varias ventanas fueron destrozadas.

Si bien los daños no son importantes, estos ataques tienen "un valor simbólico", según Jesús Manuel Pérez, analista en seguridad y defensa. "Hace unos meses vimos grúas instalando sistemas de defensa antiaéreos en las azoteas de varios edificios del centro de Moscú. Putin daba la imagen de Rusia como la de una potencia militar mostrando el 'músculo militar' de su país. En realidad, los ataques ucranianos recientes con drones demuestran, al contrario, la vulnerabilidad de las defensas rusas. Un año y medio después del inicio de la guerra, éstas se ven totalmente vulnerables", subraya.

"Los ucranianos han desarrollado nuevos tipos de drones, los cuales no son necesariamente muy poderosos para ocasionar una gran destrucción, pero que sí tienen un alcance muy largo y una gran autonomía que les permite llegar al corazón de Moscú", agrega Pérez Triana.

Sobre la posibilidad de que estos ataques ucranianos puedan minar el ánimo de la población rusa, en particular de los habitantes de la capital, este especialista español en seguridad y defensa se muestra escéptico.

"El elemento simbólico de estos ataques existe, pero es muy pequeño. Ver un edificio de oficinas gubernamental golpeado por un dron tiene un impacto limitado. La vida normal y corriente de los ciudadanos rusos no se ha visto alterada. Para que se produjera un cambio profundo de opinión en la sociedad, los ciudadanos tendrían que vivir de manera profunda, en su propia carne, las consecuencias de la guerra, que la vida les resultara penosa a causa de la decisión de Putin de haberla comenzado. Ahí sí se darían cuenta de que esta guerra ha sido contraproducente porque les ha perjudicado su vida diaria", sostiene.

Para este especialista español hay que tener en cuenta también que "cuando una sociedad civil se ve atacada, la población suele ponerse del lado de su gobierno, pues se sienten agredidos desde fuera. Para numerosos rusos es inconcebible que los ucranianos hayan osado desafiar a la 'poderosa Rusia' golpeando la capital". Por esos este especialista no descarta que "en lugar de socavar la legitimidad y el prestigio de Putin, el patriotismo pueda aumentar" con estos ataques, según él.

Ataques de drones con objetivos militares

Hay otra serie de ataques con drones a Rusia que se producen más cerca de la frontera con Ucrania y tienen como objetivo, entre otros, comisarías de policía, infraestructuras militares, depósitos de municiones, puestos fronterizos, tanques. Sobre estos objetivos, Jesús Manuel Pérez explica que con ellos "los ucranianos no tratan de demostrar que son capaces de golpear en la Crimea ocupada o en el interior de Rusia, sino que lo importante es destruir objetivos que tienen valor militar con el fin de minar las capacidades militares de los rusos. En este frente, son particularmente importante los nodos de comunicaciones. La logística rusa depende mucho del ferrocarril, por ejemplo".

Jesús Manuel Pérez concluye que la imagen actual de Rusia ha cambiado mucho en este año y medio de guerra. "Ya no es la imagen de una potencia militar en la que Putin tenía absolutamente todo bajo control. Esto ya no es así. Lo que estamos viendo es la enorme debilidad de una Rusia que no es nada de lo que pensábamos antes de la invasión de Ucrania".

