Despedido un empleado del Museo Británico tras la desaparición de varios objetos

El Museo Británico ha despedido a un trabajador después de descubrir que faltaban objetos y otros estaban dañados. Las piezas, en su mayoría almacenadas sin formar parte de ninguna exhibición, comenzaron a desaparecer en 2019, coincidiendo con el cierre de las instalaciones por la pandemia..

Con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico

La desaparición de los artículos del Museo Británico está siendo investigada por la unidad de crimen económico de Scotland Yard, la policía de Londres. La mayoría son piezas pequeñas e incluyen joyas de oro y gemas de piedras semipreciosas y vidrio que datan desde el siglo XV antes de Cristo al siglo XIX de nuestra era.

Aunque no han querido dar muchos detalles, se cree que los artefactos desaparecidos no tienen precio. El Museo Británico es el museo nacional más antiguo del mundo y uno de los más visitados. Sin embargo, las piezas robadas no estaban expuestas públicamente, sino guardadas en el almacén de una de las colección.

Es el museo custodia más de ocho millones de objetos de todo el mundo, muchos de los cuales no están exhibidos por falta de espacio y están almacenados con fines de estudio y restauración.

Las piezas empezaron a desaparecer en 2019 coincidiendo con la pandemia, cuando el museo estuvo cerrado 163 días. Fueron robadas de forma paulatina. El museo cree que el autor es uno de los empleados que ha sido despedido y denunciado a la policía.

La policía está trabajando contrarreloj con la esperanza de que los objetos no hayan salido aún del paísm porque entonces sería muy complicado seguirles la pista.

