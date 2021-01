Exxon Mobil ajustará su directorio para enfrentar el cambio climático

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

Exxon Mobil planea anunciar nuevas medidas para hacer frente al cambio climático, incluida la adición de miembros a su junta directiva, mientras se enfrenta al creciente escrutinio de los inversores sobre su contribución a las emisiones globales, informaron medios estadounidenses el miércoles.

El gigante petrolero en apuros está considerando agregar uno o más miembros a su directorio y aumentar las inversiones en sustentabilidad, dijo el Wall Street Journal, citando fuentes no identificadas.

El directorio de Exxon Mobil tiene actualmente 10 integrantes. En enero de 2017, nombró a la científica climática Susan Avery como miembro.

Sin embargo, la compañía ha sido criticada repetidamente por los ambientalistas por el predominio de las inversiones petroleras en su programa de capital en un momento en que Royal Dutch Shell y otras compañías también están invirtiendo en energía verde.

Exxon Mobil dijo que actualizará a los accionistas "en las próximas semanas", según un comunicado.

Exxon Mobil "también proporcionará actualizaciones sobre el desempeño y las acciones de la empresa para abordar el cambio climático, incluidas iniciativas para comercializar tecnologías que son clave para reducir las emisiones y cumplir los objetivos sociales consistentes con el Acuerdo de París".

La declaración de Exxon Mobil se produjo cuando el grupo inversor en la empresa, el activista Engine No. 1, nominó formalmente el miércoles a cuatro personas para el directorio de la compañía, incluido el ex director ejecutivo de la empresa eólica danesa Vestas y un ex secretario adjunto del Departamento de Energía que supervisó la investigación y el desarrollo federal.

El grupo, que anunció por primera vez el plan para reorganizar el directorio de Exxon Mobil en diciembre, dijo que el gigante petrolero "necesita nuevos miembros ... que sean lo suficientemente independientes del directorio actual para asegurar una ruptura clara con la estrategia y la mentalidad que han llevado a años de destrucción de valor y el mal posicionmamiento de la empresa para el futuro".

La compañía ha sido durante mucho tiempo el centro de críticas de los ambientalistas por su postura sobre el cambio climático, pero más recientemente también ha sido criticada por la comunidad inversora por un desempeño rezagado en comparación con Chevron y algunos otros pares.

Exxon Mobil fue sacada del prestigioso índice Dow el año pasado luego de una gran caída en el precio de sus acciones.

