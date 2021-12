Fernando Alonso "no estará un año de más" en F1, dice el patrón de Alpine

Doha (AFP) – Fernando Alonso "no estará un año de más" en la Fórmula 1 "el día que su nivel baje", asegura en una entrevista a la AFP el presidente ejecutivo de la escudería Alpine Laurent Rossi al referirse al futuro del piloto español, que en el último GP de Catar firmó su 98º podio.

Rossi también habló del campeonato de 2022, una "lotería" para las diferentes escuderías, que deberán adaptarse a un reglamento completamente nuevo, por lo que "todos empezarán de cero".

P: ¿Sabían desde inicios de año que 2021 iba a ser difícil?

R: "Sabíamos que iba a ser un año no para tirar a la basura ni de transición, porque para todo el mundo era el último del reglamento (en 2022 se aportarán modificaciones técnicas a los monoplazas para facilitar los adelantamientos y reducir las diferencias entre escuderías), pero hemos hecho lo mínimo, hemos hecho lo que hemos podido con lo que teníamos. La parte visible del iceberg que se ve en pista lucha por la 5ª plaza, lo gordo del iceberg trabaja en la próxima temporada".

P: ¿Los aficionados de Alpine pueden esperar más chances de victorias en 2022?

R: "Sí, probablemente. Siempre es difícil de prever, es como decir que vas a ganar la lotería. El nuevo reglamento provocará que todos partamos de cero y puede que alguien tenga un diseño, una inspiración en uno de los elementos del monoplaza que le dé una ventaja competitiva durante un breve momento. Eso puede hacer bascular la jerarquía, pero seguro que los equipos se van a copiar, es natural, y la jerarquía puede evolucionar. Se supone que habrá más sorpresas, pero también podemos encontrarnos con una escudería que arrolle con todo, como Mercedes durante siete años. Espero que no... o en ese caso que seamos nosotros".

P: Acaban de firmar a Oscar Piastri como piloto reserva para 2022. ¿Qué perspectiva hay para la joven promesa australiana de 20 años teniendo en cuenta que Ocon tiene contrato hasta 2024 y que Fernando Alonso no da muestras que querer jubilarse?

R: "Si lo fichamos como reserva es con la perspectiva de convertirlo en un futuro pilar de la escudería. Sobre el papel, es el piloto que debería tomar el relevo de Fernando".

P: ¿En 2023?

R: "No lo hemos hablado, ni por él ni por Fernando, ya que tenemos que ver con Fernando, que sigue siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla, hasta cuándo podrá mantener su rendimiento. Mientras se mantenga así, es imbatible, 'a priori' mejor colocado a día de hoy que Oscar, no hay que avergonzarse frente a un doble campeón del mundo (2005 y 2006 con Renault) y que probablemente debería haber ganado más títulos. Pero el día, y puede llegar rápidamente, que su nivel baje por la razón que sea, hemos hablado con Fernando que efectivamente se tomará la buena decisión y no estará un año de más, ni una carrera de más, y eso abrirá un hueco para Oscar. En este intervalo, hay que asegurarse que Oscar no se estanque. Después ya veremos, en 2023, cómo se presenta para Fernando".

