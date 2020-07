Decenas de mujeres denuncian por violación a un célebre grafitero de Montmartre

View this post on Instagram

INFO NEON - Wilfrid A., photographe et street artist parisien, est visé par de nombreuses allégations de violences sexuelles, qui courent sur au moins une décennie. Ce quinquagénaire est connu pour #lamourcourtlesrues, un graffiti multi photographié et instagrammé qui orne passages piétons, murs ou encombrants de la rive droite de la capitale. Notre enquête est accessible dans le lien en bio. Photo via Instagram, @bohemia393