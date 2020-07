Sobreviviendo al desconfinamiento: volver a crear lazos a la distancia

La pandemia ha hecho resurgir viejas y apagadas amistades y ha sacado del olvido relaciones familiares. Las aplicaciones sociales facilitaron estos reencuentros. Su tráfico ha aumentado en un 40% en promedio durante el confinamiento. Y el número de simples llamadas telefónicas se disparó.

Para los operadores de telefonía móvil ya casi todos los días sobrepasan un típico día de la madre, es decir, el día en que más llamadas se hacen.

Verizon, por ejemplo, registra un promedio de 800 milones de llamadas inalámbricas por día durante la semana y nota que son un 33% más largas que antes de la pandemia.

Dadas las cifras, no es sorprendente entonces que, en el enciero y por la angustia del virus, muchos pasemos más tiempo en el teléfono o en las redes con seres queridos, inclusive con aquellos que no oíamos y veíamos desde hace mucho tiempo.

En esta cuarentena es muy importante que cuides a otros como cuidarte a vos mismo. Algunos tips para atender a tu familia, tu pareja, amigos y abuelas 👇

"Hablar de la guerra me permitió vivir esto con serenidad"

Desde Roma, donde trabaja, Cyprien ha estado pendiente de sus tías abuelas que viven en el norte de Francia: "No soy un gran adepto del teléfono. Pero durante el confinamiento llamé a mis tías, son viudas. La mas viejita tiene 98 años, una tía de mi papá. No las llamaba a menudo. Los intercambios telefónicos con ellas me permitieron relativizar las dificultades del momento. Cuando uno habla con alguien que tuvo tuberculosis en su infancia o la escarlatina también relativiza las enfermedades actuales. Hablar de la guerra y de situaciones extremas me permitió vivir estos tiempos de Coronavirus con serenidad y de acercarme a mis raíces familiares".

Daniela recibió mensajes inesperados y muy agradecidos desde el otro lado del Atlántico. Es chilena y reside en París.

"Me contactaron amigos chilenos seguramente por el hecho de que acá se veía la cosa más grave que allá. Hoy en día es al revés", comenta.

Hablar de la vida y del tiempo que pasa

Daniela cuenta que primero le escribió su amiga Carolina que conoce "desde que son pequeñitas". Fueron a la universidad juntas y no se habían hablado desde hace mucho tiempo. "Me contactó para saber cómo estaba", cuenta.

"De la misma manera, un primo con el que nos habíamos alejado como suele pasar en la familia, quiso saber de mí", dice Daniela. "Hablamos del tiempo que pasa y de la vida, siempre mostrando cariño, sirve para hablar de cosas más personales".

"Sí hay una reconexión con gente que después de mucho tiempo vuelve a pensar el ti, fue lindo recibir esas noticias", se alegra.

Daniela piensa que el confinamiento es y fue una oportunidad para poner muchas cosas en perspectiva y "acordarse de lazos que se rompen por una vida ocupada".

Redescubrir a la familia

Mónica no podría estar más de acuerdo, sintió la necesidad de reactivar contactos un poco empolvados: "Considero que el confinamiento permitió restablecer lazos familiares y de amistad. Estos meses que nos ha tocado estar encerrados, temer por una epidemia que puede acabar con cualquiera de nosotros o de nuestros seres queridos, me ayudó a redescubrir mi familia".

Por su vida agitada ha dejado distenderse ciertos vínculos. "Ahora lo pienso dos veces cuando me pongo de nuevo a correr. Me pregunto si realmente vale la pena. Creo que le doy más tiempo a mis amigos, me doy más tiempo a mí misma", agrega.

"Qué pena que tuvimos que llegar a esto para poderlo entender. Lo importante es que lo hagamos y lo conservemos", concluye.

