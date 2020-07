Covid-19: Aeropuertos harán pruebas sistemáticas a los viajeros de países más afectados

Las pruebas virológicas para detectar el nuevo coronavirus se aplicarán en los próximos días en los aeropuertos franceses para los viajeros de los países clasificados como "rojos", anunció el domingo el portavoz del gobierno Gabriel Attal. Quienes demuestren que han hecho el test antes podrán evitar el examen.

"Sistematizaremos las pruebas para los viajeros que vienen de los países llamados "rojos", es decir, los países donde el virus circula más. En los países en los que el virus no circula más que en Francia, no hay motivo para adoptar medidas adicionales, aunque todo el mundo adopte una actitud de vigilancia a la llegada al territorio nacional", anunció Gabriel Attal este domingo.

Según el portavoz del Gobierno, "unas cuarenta personas se turnarán en nuestros aeropuertos” para hacer los test” en los próximos días. “En los primeros días, podremos realizar 2.000 pruebas de PCR por día. Obviamente, las personas que podrían haber hecho una prueba desde su país de origen no tendrán que hacerla de nuevo cuando lleguen a Francia. Tendrán que ser capaces de presentar pruebas de que han sido probados”, agregó.

PCR y pruebas de saliva

En cuanto a los detalles de los países en cuestión, si no hay una mención literal de los países clasificados en rojo, una orden publicada el sábado 11 de julio enumera en cualquier caso las zonas identificadas como "circulación de virus". Incluye Mayotte y la Guayana Francesa en Francia, y en el extranjero, todos los países excepto los de la Unión Europea, y una veintena de otros, entre ellos el Reino Unido, Marruecos y Serbia.

El anuncio de Gabriel Attal llega dos días después de una declaración del Ministro de Salud sobre el mismo tema. Excepto que Olivier Véran no había mencionado las pruebas de PCR generalmente realizadas por hisopado nasal, sino las pruebas de saliva, "en proceso de ser calificadas", que podrían ser desplegadas en los próximos días. En cuanto a la sistematización o no de la selección, el ministro había especificado: "A todos los viajeros que vienen de países en riesgo se les ofrece, pero no podemos forzarlos”.

