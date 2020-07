Covid-19: consternación por una fiesta electrónica gigante en el sur de Francia

El alcalde de Niza (sudeste de Francia) anunció que impondría el uso obligatorio de la mascarilla para los grandes eventos a raíz de una fiesta que congregó al unas 5.000 personas este fin de semana sin respectar medidas de protección.

La proximidad de la concurrencia, la ausencia de mascarillas denotaba irresponsabilidad o la prueba de un regreso a la normalidad, según como se mirase. En todo caso, estaba claro que las consignas de distanciamiento social y protección con mascarillas no eran la prioridad de quienes bailaban al son del DJ The Averner.

VIDEO - Une foule immense à Nice pour voir le Dj The Avener et des gestes "barrière" peu respectés. Notre article => https://t.co/T9D2cKLtfD pic.twitter.com/ciE882x4HO — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) July 12, 2020

Tras el concierto del sábado, el alcalde de Niza Christian Estrosi anunció que en adelante impondría la mascarilla para los grandes eventos que su municipio organiza y pidió al Estado que hiciera lo mismo.

"Lamentamos que no se hayan respetado suficientemente estas instrucciones y pedimos al Estado que revise el decreto que rige los grandes acontecimientos para imponer el uso de máscaras, incluso fuera de la ciudad. En Niza, ahora será obligatorio para todos nuestros eventos", escribió Christian Estrosi en Twitter.

Tanto el ayuntamiento como la prefectura aseguran que nunca se ha superado el aforo de 5.000 espectadores para una zona que, antes de la llegada del Covid, puede albergar 36.000 personas.

"Sé que había espacios marcados, pero el público caminaba mucho, en un ambiente abierto. Ahora tenemos que ser muy claros, no habrá un regreso a la libertad sin un regreso a la responsabilidad. Si hay una controversia, no es inútil, al menos sirve para recordarnos los gestos de protección sanitaria", reaccionó Rémi Recio, jefe de gabinete del prefecto.

La gente baila durante el set del DJ y productor francés The Avener, el primer concierto público en Niza desde el confinamiento debido al nuevo coronavirus, para celebrar el fin de la emergencia sanitaria el 11 de julio de 2020, en Niza, en el sur de Francia. AFP - YANN COATSALIOU

Por su parte, el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, estimó que los franceses "han pasado por momentos difíciles con el confinamiento, quieren escapar pero escapar no significa olvidar estas reglas".

Estos gestos de protección, "escucho que no se han respetado perfectamente o no se han respetado en absoluto" pero "no podemos poner a un policía detrás de cada francés para comprobar que no le da la mano a nadie", continuó.

"No dudes en llevar una máscara en cualquier situación, especialmente si no estás seguro de que puedes mantener una distancia de un metro de los que te rodean", tuiteó el ministro de Salud Olivier Véran, mientras que varios médicos firmaron una plataforma el domingo pidiendo el "uso obligatorio de máscaras en todos los lugares públicos cerrados".

