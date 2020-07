Macron quiere que la mascarilla sea usada en 'todos los lugares públicos cerrados'

Siguiendo el ejemplo del Reino Unido y Bélgica, el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, anunció el martes 14 de julio que quería hacer obligatorio el uso de una máscara en lugares públicos cerrados a partir del 1° de agosto.

Después de la ceremonia del 14 de julio, el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, reanudó la tradición de la entrevista presidencial. El uso de mascarillas en lugares públicos cerrados, la recuperación económica, la reorganización ministerial... Durante esta reunión tan esperada, abordó muchos temas, entre ellos el de la lucha contra el nuevo coronavirus.

Para hacer frente a la Covid-19, mientras que hay "signos de que está empezando aumentar un poco", el mandatario declaró que quería hacer "obligatoria la mascarilla” en todos los lugares públicos cerrados". En particular, mencionó la fecha del 1 de agosto.

En cuanto a un posible nuevo confinamiento nacional, sostuvo; "No quiero esto para el país". Macron dejó abierta en cambio la puerta al confinamiento local en caso de un rebrote de la epidemia.

Nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés et nous avons l'organisation au plus près du terrain, qui permettrait de faire face à une recrudescence, si elle était là »

El Jefe de Estado francés también anunció que en caso de una segunda ola de contaminaciones, "estaremos preparados". "Tenemos almacenado provisiones y suministros garantizados, así como una organización territorial, lo que nos permitiría hacer frente a un recrudecimiento, si estuviera allí", insistió.

En cuanto a la vacuna contra el coronavirus, Emmanuel Macron consideró que sería "absurdo" incurrir en un "nacionalismo sanitario", aunque si se desarrollara una vacuna, Francia sería una de las primeras en beneficiarse de ella.

