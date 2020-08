Profesores y padres, preocupados por el regreso a las aulas en Francia

Faltan menos de dos semanas para la vuelta a las clases en Francia, y tanto profesores como padres están preocupados por el protocolo sanitario previsto, que parece demasiado laxo en vista del resurgimiento de la epidemia. La Educación Nacional debería finalmente proponer adaptaciones locales.

El protocolo sanitario elaborado en julio por el gobierno, que dicta la conducta que debe seguirse en las escuelas para el comienzo del nuevo año escolar el próximo 1 de septiembre, preocupa a los profesores y muchos padres que lo juzgan demasiado laxo, sobre todo teniendo en cuenta las últimas cifras de contagios por Covid-19.

"Discrepancia entre las recomendaciones del protocolo sanitario y la realidad"

En efecto, el último documento publicado por el Ministerio de Educación Nacional prevé una disminución significativa de las normas sanitarias. Ya no será necesario el distanciamiento social, la mascarilla no será obligatoria para los profesores si se mantienen a una distancia de un metro de sus alumnos, y lo será para los alumnos sólo a partir de 11 años si no hay un metro de distancia entre ellos. De ahí que muchos temen una multiplicación de los focos de contagio.

Sophie Vénétitay, profesora en la región parisina y secretaria general adjunta del SNES-FSU (Sindicato Nacional de la Enseñanza Secundaria), estas instrucciones no son en absoluto adecuadas a la situación: "Hay una preocupación, es evidente, por esta discrepancia entre las recomendaciones del protocolo sanitario y la realidad", explica en la radio Europe 1, subrayando que es absurdo que la mascarilla sea obligatoria en los lugares públicos cerrados, pero no en las escuelas.

"La preocupación crece porque tenemos la impresión de que estamos retrocediendo y sentimos cierto amateurismo por parte del Gobierno y cierta falta de preparación", denuncia asimismo Christophe Merlino, representante de la asociación de padres FCPE13 en Marsella, en el canal France 3.

A nivel local

Desde el Ministerio de la Educación Nacional, aseguran que se han preparado tres escenarios de vuelta a la escuela y que el "plan de continuidad pedagógica", es decir, la organización de la enseñanza a distancia si los establecimientos volvieran a cerrarse, está listo.

Pero según informó el ministerio, parece que es a nivel local que se tomarán decisiones: en los próximos días, "habrá adaptaciones de las modalidades del nuevo año escolar con reuniones entre los prefectos, las Agencias Regionales de Salud y los rectores de cada región".

Este nuevo protocolo también hizo reaccionar el mundo médico. El viernes pasado, una veintena de médicos publicaron en el diario Libération una tribuna en la que pedían "el uso obligatorio de mascarillas en todas las aulas", "cursos a distancia y la reorganización de las clases con menos alumnos".

El próximo 26 de agosto, el ministro de Educación Jean-Michel Blanquer hará una declaración, a unos pocos días del comienzo del año.

