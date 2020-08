Controversia: Gendarmes piden a mujeres haciendo topless cubrirse los senos

En Francia, no hay nada en la ley que prohíba disfrutar del sol o nadar con los senos descubiertos.

¿Se habrá vuelto ilegal hacer topless en Francia? El pasado 20 de agosto, en la playa de Sainte-Marie-la-Mer, en el sur de Francia, dos gendarmes pidieron a varias mujeres cubrirse los senos, tras la queja de una familia. "Una torpeza", según la gendarmería, cuando ningún reglamento municipal prohíbe dicha práctica en esta playa.

El jueves 20 de agosto, varias mujeres estaban aprovechando el sol con los senos descubiertos en la playa de Sainte-Marie-la-Mer, en los Pirineos Orientales. Pero según informa France 3 Occitanie, dos gendarmes intervinieron para pedirles que se vistieran, ante la mirada perpleja de los demás veraneantes. Al parecer, fueron alertados por una familia cuyos hijos quedaron “choqueados” por esta visión.

Entrevistada por France 3 Occitanie, Marie Hebrard, que se encontraba en este momento en la playa con su marido, vio cómo los gendarmes iban pidiendo a estas mujeres cubrirse los senos. “Estaba tan indignada por lo que estaba pasando ante mis ojos, fue mi alma feminista la que habló, fui a verlos y les pregunté si para ellos, hacer topless era indecencia pública. Me pidieron que me moviera y dejaron la playa, justo después de mi intervención”, cuenta.

Ante lo ocurrido, muchas personas reaccionaron en las redes sociales para apoyar a estas mujeres.

¿Qué dice la ley?

En Francia, no hay nada en la ley que prohíba disfrutar del sol o nadar con los senos descubiertos. En efecto, ya no constituye hoy en día un delito de exhibición sexual, dada la evolución de la moral y su uso generalizado. Sin embargo, algunas playas están reguladas por ordenanzas municipales que prohíben hacer topless, lo cual no era el caso en Sainte-Marie-la-Mer.

Ante la controversia, la gendarmería reaccionó en un comunicado de prensa difundido en las redes sociales, en el que evoca una “acción de mediación que es, sin embargo, una torpeza”. “Guiados por una preocupación de apaciguamiento, los gendarmes preguntaron a las bañistas si aceptaban cubrir sus senos después de explicarles el sentido y el origen de su planteamiento”, explicó.

Por su parte, el ayuntamiento de Sainte-Marie-la-Mer reafirmó que ningún reglamento prohíbe esta práctica en la playa. “El concejo municipal y su alcalde estiman que el hecho de que una mujer se broncee con los senos descubiertos no es en absoluto un ataque a la moral y las buenas costumbres. De hecho, nunca han pedido a las fuerzas del orden que actúe en este sentido”, recalcó.

