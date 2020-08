'Diez negritos', el best-seller de Agatha Christie rebautizado en Francia para ‘no herir’

La célebre novela policial vuelve a ser editada este miércoles en francés bajo un nuevo título. James Prichard, bisnieto de la escritora británica, justificó el cambio. “No debemos seguir usando palabras que puedan herir: Este es el comportamiento de 2020".

El título en francés era Dix Petits Nègres, literalmente Diez Negritos, como en español hasta hoy, fiel al original en inglés Ten Little Niggers (1939). El título de la novela policial fue posteriormente modificado por las connotaciones peyorativas de la palabra “nigger” en inglés para llamarse And Then There Were None (Y no quedó ninguno). Hoy, más de 80 años después de su publicación, una nueva versión llega a las librerías francesas bajo un nuevo título Ils étaient dix (Eran diez): los negritos han desaparecido.

"Cuando se escribió el libro, el lenguaje era diferente y usábamos palabras que ahora se han olvidado", explicó James Prichard el bisnieto de Agatha Christie y administrador de su legado a la radio francesa RTL.

“Esta historia está basada en una popular canción infantil que no es de Agatha Christie. Estoy bastante seguro de que el título original nunca ha sido usado en los Estados Unidos. En el Reino Unido se cambió en los años 1980 y ahora lo cambiamos en todas partes... Mi opinión es que Agatha Christie se dedicaba principalmente para entretener y no le hubiera gustado la idea de que alguien saliera herido por una de sus frases...”, sostuvo.

“Hoy, afortunadamente, podemos remediarlo sin traicionarlo y siendo aceptables para todos... Tiene sentido para mí: ella no querría un título que distrajera de su trabajo... ¡Si sólo una persona se sintiera así, sería demasiado! No debemos seguir usando palabras que puedan herir: este es el comportamiento a adoptar en 2020”, agregó.

En la novela de Agatha Christie, la palabra "nigger" aparece 74 veces. De modo que la nueva traducción necesitó varios cambios, empezando por la Isla del Negro, que también ha sido rebautizada, para adaptarse a los tiempos, como “la Isla del soldado”.

Amazon Francia retiró el libro con este título original de su plataforma de ventas el pasado mes de mayo.

Diez negritos vendió más de 100 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en una de las obras literarias más populares de la historia. El libro ha sido adaptado muchas veces para el cine y la televisión.

