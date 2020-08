Los profesores franceses, bajo presión al comienzo del nuevo año escolar

En Francia, los últimos meses fueron difíciles para los profesores. Este lunes, unos 850.000 vuelven a sus escuelas, un día antes que sus alumnos. En la víspera del comienzo del nuevo año escolar, tienen miedo de no poder hacer su trabajo correctamente.

Para muchos profesores, la vuelta a las clases esta semana es necesaria, aunque conlleva riesgos. "Los profesores están contentos de volver a la escuela, de reunirse con sus alumnos", pero necesitan que se haga en "condiciones serenas", explica Guislaine David, portavoz de SNUipp, el principal sindicato de maestros de escuela primaria.

Muchos no están tranquilos porque hay muchas incertidumbres tanto a nivel sanitario como a nivel pedagógico: "Si tomamos la hipótesis 1, es decir la enseñanza híbrida, presencial y a distancia, el profesor de la clase no podrá hacer ambas cosas a la vez. No podrá duplicarse a sí mismo. ¿Quién se encargará de la educación a distancia en estos casos?", prosigue David. Unas preguntas que ya habían surgido en mayo cuando terminó el confinamiento, y que no habían recibido respuestas concretas. El SNUipp lamenta, una vez más, la falta de consulta del personal docente.

El ministro anuncia una gran concertación, pero no convence a los profesores

En vísperas del nuevo año escolar, el ministro de Educación Nacional Jean-Michel Blanquer anunció, en el Journal du Dimanche, la organización de una gran concertación con los profesores para una "profunda transformación del sistema educativo". "Si los profesores son felices, los estudiantes son felices. Es este círculo virtuoso que deseo fortalecer. De aquí a octubre, hablaremos del aumento de los salarios para 2021, gracias a los 400 millones de euros adicionales obtenidos", dijo el ministro en su entrevista.

Pero muchos profesores denuncian un aumento ridículo. "Jean-Michel Blanquer habla de una revalorización de los sueldos, pero también del trabajo en sí, de los recursos humanos, entonces si se trata de pagarnos más haciéndonos trabajar más, es cierto que los profesores franceses, que ya están bastante agotados, no se lo tomarán muy bien. Algo que no está claro acerca de estos 400 millones para el año 2021, es cómo se van a desembolsar, si concernirá a todos los profesores o sólo a algunos, si incluye hacer horas extras o formaciones durante las vacaciones… Lo que ya podemos decir es que son 100 millones menos de lo que se había anunciado en la primavera. No nos olvidemos que hay unos 850.000 profesores en Francia: cuando decimos 400 millones de euros parece impresionante, pero en comparación con el numero de profesores, no es para nada enorme", recalca Jean-Rémi Girard, profesor de francés y portavoz del sindicato SNALC.

Médicos inquietos

Una veintena de médicos publicaron una tribuna en el diario Le Parisien este 30 de agosto, titulada "Cuatro propuestas urgentes para la escuela".

Denuncian un protocolo sanitario poco riguroso y sugieren varias medidas para limitar los riesgos de propagación de la Covid-19, como el uso de la mascarilla desde los seis años, la ventilación regular de las aulas, una limitación del número de alumnos y un mejor rastreo de los casos de contagio.

