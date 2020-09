'Yo a los hombres, los detesto': un ensayo feminista, amenazado con censura en Francia

El libro feminista "Yo a los hombres, los detesto", escrito por Pauline Harmange, no es del gusto de un funcionario del Ministerio de la Igualdad Mujeres-Hombres, quien exigió a la editorial retirarlo de la venta, amenazando con un proceso penal.

El ensayo titulado Yo a los hombres, los detesto (Moi les hommes, je les déteste) y publicado el 19 de agosto por la pequeña editorial asociativa Monstrograph, habría pasado seguramente desapercibido si no fuera porque no le gustó a Ralph Zurmély, encargado de misión en el Ministerio de la Igualdad Mujeres-Hombres, según revela el sitio de información francés Mediapart.

El funcionario amenazó en un correo electrónico a los editores Martin Page y Coline Pierré con un "proceso penal" y acciones legales si no retiran el libro de su catálogo. ¿La razón? "Este libro es claramente, tanto por el resumen en su página web como por su título, una oda a la misandria (= odio a los hombres). ¡Pero déjenme recordarles que incitar al odio en base al sexo es un delito penal! Por consiguiente, les pido que retiren inmediatamente este libro de su catálogo bajo pena de persecución penal", escribió Ralph Zurmély, al parecer sin haber leído el libro.

¿Qué es la misandria?

Según reza la RAE, la misandria es una"aversión a los varones". Algo que no niega Pauline Harmange, la autora de 25 años, para quien la misandria es un "sentimiento negativo que va desde la simple desconfianza a la hostilidad": "Reivindico la misandria, la practico, pero es un odio pasivo, ¡no vamos a tomar las armas!", enfatiza.

Asimismo, Harmange indica en su blog: "En este breve ensayo, he querido comprender la misandria y devolverle el derecho a existir fuera del humor, para anclarla en nuestras realidades. Las feministas tienen que negar constantemente que odian realmente a los hombres, con el pretexto de que eso perjudicaría nuestra causa, que los hombres deben ser nuestros aliados y que para ello no debemos excluirlos. Por mi parte, creo que la misandria no sólo está perfectamente justificada, sino que es necesaria".

Pero el libro es sobre todo una invitación a la sororidad, o sea la solidaridad entre mujeres: "Al reducir radicalmente nuestro aporte diario de hombres y masculinidad tóxica, redescubrimos que los lazos femeninos son un verdadero tesoro", continúa la escritora.

¿Qué sigue?

Contactado por Mediapart, el equipo de Elisabeth Moreno, la nueva ministra delegada a la Igualdad Mujeres-Hombres, indicó que "se trata de una iniciativa personal y totalmente independiente del ministerio. De ninguna manera compromete al ministerio".

Por su parte, Ralph Zurmély, en un correo electrónico dirigido al sitio de información, reafirmó su posición: "Según el editor, este libro es una apología de la misandria y del odio a los hombres como 'un camino alegre y emancipador' (?!), que no tiene nada que ver con el principio de igualdad mujeres-hombres que defendemos y que no es ni más ni menos que un delito penal".

Zurmély amenaza con recurrir a la Fiscalía si la editorial no retira el libro de la venta, algo que esta se niega a hacer. "Este libro no es en absoluto una incitación al odio. El título es provocativo pero las palabras son moderadas. Es una invitación a no esforzarse a relacionarse o a tratar con hombres. En ningún momento la autora incita a la violencia", explica Coline Pierré. Además, Pauline Harmange narra en el ensayo que vive con un hombre al que ama, señala Mediapart.

En todo caso, según el Observatorio por la Libertad de Creación, que denuncia un planteamiento "ciego y absurdo", Zurmély no está en su derecho ya que no tiene la autoridad jurídica para pedir que se retire un libro de la venta.

On remercie @aPaulineR pour son livre, @colinepier et @mrtnpage de l'avoir édité, ce fantastique M.Zurmély qui leur a offert une pub inespérée, et on leur souhaite bien du courage pour emballer toutes les commandes qui vont exploser ! 🥳 — Minute Simone (@MinuteSimone) August 31, 2020

Y mientras tanto, el artículo de Mediapart hizo reaccionar a muchos en las redes sociales, con llamados a comprar el libro. Escrito antes del confinamiento, el pequeño ensayo de 96 páginas y vendido por 12 euros en preencargo, fue inicialmente impreso en 450 copias y acaba de ser reimpreso en otras 500, que ya están agotadas.

