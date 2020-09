Mucha emoción en París, en el primer día del juicio por los atentados de enero de 2015

El ex columnista de Charlie Hebdo Patrick Pelloux, en el tribunal de París, el miércoles 2 de septiembre de 2020.

El juicio de los atentados de enero de 2015 comenzó este miércoles 2 de septiembre por la mañana en el tribunal de justicia de París. El primer día fue dedicado a la apelación de los acusados, las partes civiles y los testigos. Luego el presidente del tribunal leyó durante más de tres horas el informe que resume el expediente de la investigación. Mucha emoción se sintió entonces en la sala del tribunal.

Por la enviada especial de RFI, Marine de la Moissonnière.

"El miércoles 7 de enero de 2015, a las 11:30, dos hombres vestidos de negro, encapuchados y armados, irrumpen en el edificio del número 7 de la calle Nicolas Appert, en París". Con una voz clara, a pesar de su mascarilla, el presidente comenzó su lectura.

Un poco más adelante, enumeró los nombres de las 12 víctimas, pero se equivocó con el de Charb, el ex editor de Charlie Hebdo. Su madre salió del tribunal llorando: "Se llamaba Stéphane, no François". Al igual que ella, otros supervivientes o familiares de las víctimas abandonaron la sala durante el relato de los atentados.

"No temblaremos"

Para muchos, estar en el tribunal es muy difícil. A su llegada, miembros o ex miembros de Charlie Hebdo se abrazaron durante mucho tiempo: Riss, el director del periódico, la dibujante Coco o el médico de urgencias Patrick Pelloux, ex columnista del semanario. Fue uno de los primeros en llegar a la escena después del ataque.

Patrick Pelloux no quería ir al tribunal pero finalmente cambió de opinión: "Los que murieron, hubieran querido que tuviéramos el coraje de ponernos de pie. Eso es... Hay que tener coraje. Hay que saber que este juicio se celebra para defender la libertad de expresión; eso es lo que está en juego aquí, y no temblaremos. No temblamos, somos fuertes, estamos de pie y ganamos".

Lassana Bathily, en cambio, no dudó. Pero este franco-maliense, que ayudó a otros rehenes a esconderse en el Hyper Cacher, reconoce que no es fácil encontrarse frente a los acusados: "Me resulta difícil mirarlos porque, que sean los acusados, o los que dispararon, son todos iguales. Para mí, son todos iguales. Es estresante, pero es importante. Hemos esperado mucho tiempo para esto". Terminar esto, pasar página, una vez que se haya hecho justicia. Es la esperanza de muchos de los sobrevivientes de los atentados.

"Los servicios del Estado fallaron"

Otro punto culminante del primer día fue cuando una abogada de la defensa implicó a los servicios de inteligencia franceses. "Les quiero recordar de antemano que simpatizo con el sufrimiento de todas las víctimas", comenzó la Dra. Coutant-Peyre. "Pero este sufrimiento no debería haber ocurrido. No habría ocurrido si los servicios de inteligencia hubieran hecho su trabajo correctamente. Los servicios del Estado fallaron", dijo.

Unos comentarios que fueron muy mal recibidos por los abogados de las partes civiles. Para Patrick Klugman, que representa a los rehenes del Hyper Cacher, es una defensa indecente: "No es que niegue a la defensa el derecho a la indecencia, estamos en un juicio sobre la libertad de expresión y por lo tanto también tengo la intención de dar a la defensa plena libertad de palabra. Pero yo, en mi lugar, tengo todo el derecho a decir que es indecente y espero que asuman el coste judicial de esta indecencia que es una forma miserable de salirse con la suya. Miserable. Porque al menos, si estamos aquí porque teníamos una convicción religiosa que locamente nos llevó a matar, al menos asumimos", denunció.

Catorce personas están compareciendo, principalmente por haber proporcionado apoyo logístico a los tres terroristas. El juicio se reanuda este jueves con el análisis de la personalidad de los acusados. Concluirá el 10 de noviembre.

