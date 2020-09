Fiestas tecno clandestinas en París, como respuesta al cierre de los clubes

Desde el desconfinamiento, el Bosque de Vincennes, gran parque parisino, es escenario de fiestas tecno clandestinas. Estos eventos tienen lugar cada fin de semana, para el deleite de los jóvenes deseosos de divertirse. A pesar del contexto sanitario, los fiesteros no se preocupan y viven estas noches como una respuesta al cierre de los clubes nocturnos. Un reportaje de Lina Taghy, para RFI.

Es sábado, pasada la medianoche. Para encontrar la fiesta en el Bosque de Vincennes, situado en el distrito 12 de París, hay que avanzar a ciegas.

"Fuimos a través del bosque, guiados por el oído", cuenta Alex, de 22 años. Ella es estudiante y es la primera vez que va a una de estas fiestas en el bosque. El lugar está decorado con guirnaldas en los árboles.

"Hay mucho sonido, mucha luz... Hay una pequeña reunión de gente, pero es bastante tranquilo, la gente habla, se queda alrededor de la música, se libera un poco", añade Alex.

Una alternativa

Con una linterna frontal en la cabeza, Armand es uno de los organizadores de esta noche. Para el joven ejecutivo de 28 años, estas fiestas son una alternativa al cierre de los clubes nocturnos.

"Enseguida pensamos que podíamos montar un pequeño colectivo y hacer la fiesta un poco libremente, ir al bosque donde no molestamos a nadie ni a los vecinos. Es una forma de no estar todos pegados, de estar afuera en vez de estar 40 en un apartamento", explica Armand.

En el transcurso de la noche, llega más gente. Nadie lleva la mascarilla puesta, pero no se siente preocupación: "Aquí estamos al aire libre, la gente no está pegada, hay gente, pero no es peor, en mi opinión, que dejar abiertos los parques públicos o los grandes monumentos", dice Armand.

"Sí, nos arriesgamos, pero en realidad, me arriesgo tanto aquí como cuando voy al supermercado, ya que no hay contacto físico", agrega una fiestera.

Voluntad de regulación

Para Antoine Calvino, periodista y miembro del colectivo Microclimat, que organiza regularmente fiestas gratuitas al aire libre, denunciar las fiestas del Bosque de Vincennes es un error: "No estamos propagando el virus más que todas esas pequeñas reuniones que tienen lugar en Francia todos los días en todas partes. Además, ¿se les hace la misma pregunta a los gerentes del Puy du Fou [parque de diversión temático en el oeste de Francia] que organizan fiestas para 12.000 personas?", recalca.

Los asistentes a las fiestas no se oponen a la regulación de su actividad. Con su colectivo, Calvino forma parte de un sindicato, Le Socle, que reúne a los organizadores de fiestas al aire libre. "Queremos salir de esta zona gris donde la policía nos deja hacer hasta que cambie de opinión. Pedimos a la Alcaldía que estableciera un marco regulador en el que pudiéramos organizar nuestras fiestas, y nos recibieron, estaban muy interesados e incluso entusiasmados con esa idea", comenta el periodista.

Un rayo de esperanza para todos los amantes de la música tecno que hasta ahora han tenido que vivir su pasión de forma clandestina.

