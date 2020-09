Juicio de los atentados de 2015: las insoportables imágenes de la masacre de Charlie Hebdo

El tribunal se centró el lunes en el desarrollo del ataque al semanario satírico perpetrado por Saïd y Chérif Kouachi hasta el asesinato del policía Ahmed Merabet. El comisario a cargo de la investigación ha detallado el recorrido del asesinato de los dos hermanos, utilizando videos y fotos que permiten visualizar en tres dimensiones la sala de redacción justo después de la matanza.

Con nuestra enviada especial a la Corte de Justicia de París, Laura Martel

El investigador había advertido: los cuerpos de las víctimas son visibles en las imágenes. Alguno integrantes de la parte civil prefirieron salir de la habitación, otras se acurrucaron juntas. Un silencio de plomo reinaba en la habitación. El panorama proyectado en una gran pantalla sumió al público en el corazón del local del periódico y en el horror.

Desde el vestíbulo de la entrada, se podía ver un charco de sangre bajo una silla, la del webmaster Simon Fieschi, que estaba gravemente herido. Sangre, de nuevo, en la sala de redacción, donde yacen la mayoría de las víctimas, los cuerpos se entremezclan. Un poco más lejos, Charb: el director de la publicación fue víctima de un ensañamiento particular. Fue alcanzado por siete balas, incluyendo tres en la cabeza, dice el comisionado, quien detalla los hechos y las heridas de las víctimas, casi en voz baja.

Luego se muestra el video de la cámara de vigilancia de la llegada de los terroristas: tranquilos, decididos. Después de haber atacado a Simon Fieschi, Chérif Kouachi desaparece. Said hace guardia. Un minuto y 49 segundos es un tiempo corto e interminable, durante el cual sólo el humo espeso deja entrever la matanza en curso.

Entonces Chérif Kouachi reaparece, con el puño levantado. Ese video era silencioso. No así el siguiente. Esta vez, se escucha el traqueteo de los disparos de Kalashnikov. La habitación se sobresalta, entonces suenan las palabras del policía Ahmed Merabet, quien, herido, suplica por su vida antes de ser ejecutado. Cuando la pantalla se apaga, se puede oír una especie de respiración, como si la habitación, en apnea, estuviera respirando colectivamente de nuevo.

Pero el comisario también dio algunas ideas interesantes sobre la investigación, "una investigación colosal de 20.000 fojas", dijo. En particular, el ADN encontrado en la matrícula del coche de Kouachi, luego en una pistola y un mosquetón. Al día de hoy no se sabe de quién es la huella genética. "En aquel momento, había muchos fichados como S [individuos vigilados por representar un peligro para la seguridad], de personas que se iban a Siria; si no eran ya delincuentes comunes, no teníamos necesariamente sus huellas genéticas", explicó el investigador, antes de citar como ejemplo el caso de Medhi Belhoucine, que está acusado de haberse dado a la fuga en este caso. Se trata de un ADN desconocido que probablemente dé que hablar.

A partir del miércoles 8 de septiembre, el tribunal escuchará a los supervivientes y a los familiares de las víctimas. Una palabra que es aún más crucial después del shock de las imágenes emitidas el lunes, dice Caty Richard, abogada del hijo de Bernard Maris, periodista asesinado de Charlie Hebdo.

