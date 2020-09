Jornada mundial contra el monocultivo de árboles

En un contexto mundial de crisis climática con incendios forestales devastadores parece extraño hablar de luchar contra la plantación de árboles. El problema es que reforestar no es lo mismo que plantar árboles de una misma especie, en un mismo lugar. RFI conversó con Nicolas Blain, director de Relaciones Institucionales de Reforest’Action, organismo especializado en la conservación de bosques.

-RFI - La reforestación es una tendencia que parece necesaria para el planeta, pero ¿se sigue haciendo correctamente?

-NB- “Ante la emergencia climática, la reforestación mundial es indispensable: el IPCC recomienda reforestar 1.000 millones de hectáreas de bosque para contener el calentamiento global a 1,5°C para 2050. Esta reforestación mundial es complementaria a la necesaria preservación de los bosques existentes. En estrecha colaboración con las comunidades locales, muchos actores están llevando a cabo proyectos de calidad en todo el mundo que integran una diversidad de especies de árboles y proporcionan una variedad de servicios al ecosistema (almacenamiento de CO2, producción de frutas y O2, filtración de agua, etc.).”

“Esta reforestación puede lograrse mediante la plantación de árboles y la regeneración natural asistida. Sin embargo, algunos proyectos son cuestionables porque son particularmente pobres en biodiversidad al replantar una sola especie de árbol, como los "campos de eucaliptos. En este sentido, el Desafío de Bonn tiene por objeto restaurar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas para 2030”.

“En 2019, un estudio reveló que el 45% de los compromisos nacionales asumidos en el marco del Desafío de Bonn y otros programas incluyen plantaciones de una sola especie. En este contexto, el punto clave que hay que recordar es que los bosques diversificados, compuestos de varias especies, tienen dos intereses principales. Por lo general, son más resistentes a los peligros naturales (sequías, ataques de insectos, tormentas, etc.) que los bosques mono específicos. También proporcionan más servicios a los ecosistemas que son esenciales para el bienestar humano y para todos los seres vivos”.

-RFI- ¿Qué regiones del mundo han sido más devastadas y cuáles han sido reforestadas inadecuadamente?

-NB- “En los últimos 100 años, la Amazonía, la cuenca del Congo y el Asia suboriental se han encontrado entre las regiones del mundo más afectadas por la deforestación. Pero más allá de la deforestación, otro fenómeno es preocupante. Se trata de la degradación de la calidad de los bosques, en particular debido a la tala de ciertas especies de árboles muy buscadas. Visto desde el cielo, un bosque degradado parece seguir en pie, pero está perdiendo densidad y su capacidad para proporcionar servicios esenciales de los ecosistemas está disminuyendo”.

“Algunos científicos temen un riesgo de "sabanización" del Amazonas a partir de 2030 debido a la degradación de los bosques locales. Esto tendría consecuencias adversas en el clima y en las precipitaciones en el continente sudamericano. En lo que respecta a la reforestación de mala calidad, un estudio de la revista Nature, revela que la mayoría de las plantaciones mono específicas previstas se encuentran en el Brasil, China, Indonesia, Nigeria y la República Democrática del Congo”.

“El progreso de las investigaciones científicas que demuestran los beneficios de la diversificación de los bosques y el desarrollo de los peligros naturales como las sequías y los incendios podrían modificar estos compromisos. Además, es esencial recordar que muchos agentes están llevando a cabo diariamente programas de reforestación de alta calidad en esos países y en otros lugares. Al iniciarse el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas en 2021, este enjambre de proyectos de reforestación de alta calidad que se está extendiendo por todo el mundo es de vital importancia para ayudar a frenar el calentamiento global y desarrollar la biodiversidad”.

-RFI - ¿Cuáles árboles son los más utilizados y cuáles son realmente los más adecuados?

-NB- “Cada proyecto de reforestación, a través de la plantación y la regeneración natural asistida, es diferente. La elección de las especies de árboles depende de un conjunto de criterios como la región, el tipo de suelo, la altitud, la topografía y las necesidades de la población local. Por lo tanto, las especies de árboles adaptadas varían de un proyecto a otro y de una región a otra según estos diferentes criterios. Esto tiene en cuenta, una vez más que lo importante es la diversidad de especies de árboles en Europa. Así pues, la diversidad de especies que pueblan un bosque refuerza su capacidad para hacer frente a las sequías que se desarrollarán durante el presente siglo en Francia, y esta diversidad es un importante factor de resistencia al cambio climático”.

“Además, la diversidad genética dentro de una misma especie también es importante. En Francia se están llevando a cabo algunos experimentos científicos de plantación por "migración asistida", como el proyecto GIONO del NFB. Esta última tiene por objeto plantar árboles jóvenes nacidos de las semillas de árboles adultos, en particular hayas, situadas en la región del Var, en el noreste de Francia. El objetivo es fomentar la adaptación de las hayas del norte a lo largo del tiempo mediante la mezcla genética de semillas de la misma especie de diferentes orígenes. En cuanto a la idea de introducir especies no locales, es una posibilidad, pero tiene que ser supervisada”.

“A diferencia de los agricultores que pueden cambiar sus cultivos de un año a otro, cuando los silvicultores replantan los bosques, se comprometen durante décadas o incluso un siglo y transmiten este patrimonio vegetal a las generaciones futuras. La elección de las especies de árboles es, por lo tanto, estratégica y en Francia se tiene cada vez más en cuenta el cambio climático. Así pues, en cada caso concreto y no de manera generalizada, puede ser conveniente introducir cuidadosamente una especie no local, además de otras especies de la región, siempre que la primera esté autorizada por las normas regionales y no sea invasora.

-RFI- ¿Cuál es la política de reforestación en Francia?

-NB- En Francia se habla a menudo de "renovación de los bosques" o de "reforestación" en lugar de "repoblación forestal", ya que no existe una "deforestación" ilegal como se observa en las zonas intertropicales. Hasta el año 2000, el Estado apoyó financieramente la reforestación a través del Fondo Forestal Nacional. Desde su desaparición, el volumen de árboles plantados en Francia ha disminuido considerablemente”.

“El número de árboles plantados en Francia es actualmente un 50% menor (entre 70 y 80 millones) cada año que en el decenio de 1990. Ante la creciente escasez de ayuda pública, organizaciones como Reforest'Action están aportando nuevos fondos a través de fondos de empresas y de la movilización de los ciudadanos”.

“Además de la cuestión de la financiación, el otro gran desafío actual para la renovación de los bosques en Francia metropolitana es el de adaptarlos al cambio climático. Desde hace varios años, hemos visto un número cada vez mayor de árboles enteros que se están extinguiendo como resultado de repetidas sequías y ataques de insectos. Por consiguiente, el bosque francés se encuentra en un momento crucial de su historia y todas las partes interesadas tienen interés en fortalecer su diálogo para encontrar soluciones colectivas para el futuro”.

