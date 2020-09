Francia anuncia la entrega de salvoconductos para las parejas separadas por la pandemia

Un colectivo de parejas binacionales se moviliza en Facebook para obtener salvoconductos y poder viajar. Algunos no han visto a su ser amado desde hace más de 6 meses a causa del cierre de fronteras por el coronavirus.

Louise, una francesa residente en Alemania, tuvo que esperar 5 meses para volver a ver a su pareja sentimental, un abogado chileno con el que lleva dos años de relación. Como no están ni casados ni unidos bajo un contrato de unión civil, la pareja franco-chilena quedó fuera de las personas autorizadas a viajar en tiempo de pandemia.

''Hasta 2019, íbamos y veníamos entre Chile y Alemania donde resido por mi trabajo. A principios de 2020 fui a Chile para hacer teletrabajo. Cuando empezó la crisis del coronavirus, regresé a Francia en urgencia porque Chile cerró sus fronteras de un día para otro. No cuestionamos el cierre de fronteras por supuesto. Pero desde que las fronteras reabieron en Europa, se nos hacía largo el tiempo. Estuvimos sin vernos durante 5 meses. Como resido en Alemania, pudimos beneficiarno de un salvoconducto alemán para que mi novio viniera a verme. Tuvimos que presentar pruebas de nuestra relacion. Preparamos un archivo de 150 páginas con emails, fotos y cartas'', cuenta a RFI.

Otras parejas no han tenido esta suerte aún y en las redes sociales abundan los testimonios desgarradores. A principio de agosto, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores prometió entregar salvoconductos. Pero la complejidad administrativa no permitió la entrega de ninguno de dichos permisos, por lo que cientos de parejas se juntaron un colectivo bajo la palabra clave #loveisnottourism, ''el amor no es turismo', para reinvidicar el derecho a viajar en tiempo de pandemia.

''Sigo activa en el movimiento porque me da vergüenza que Francia haya pretendido a principios de agosto que sí iba a ayudar a las parejas binacionales. Un mes después, no habían entregado ni un solo salvoconducto'', insiste Louise.

Este jueves, el viceministro francés para los franceses del extranjero anunció la emisión de un primer salvoconducto para autorizar a una persona procedente de Perú a viajar a Francia para reecontrarse con su pareja. Pero la cancillería francesa tiene pendiente 800 casos de parejas binacionales que solicitan permisos especiales para reunirse. La mayoría de estas parejas solicitan salvoconductos para viajar desde Latinoamérica, Estados Unidos y Rusia hacia Francia.

El colectivo francés de parejas separadas será recibido a principios de octubre por la cancillería.

