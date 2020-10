Una de cada 20 universitaria dice haber sido víctima de violación en Francia

En informe publicado el 12 de Octubre por el Observatorio de violencias Sexuales y Sexistas en la Educación Superior (Observatoire des Violences sexuelles et sexistes dans l'éducation superieure) concluye que 34 % de las universitarias ha sido victima o testigo de agresión sexual. Una de cada 20 estudiantes ha sido víctima de violación y una de cada 10, ha sido víctima de agresión sexual.

El informe se basa en una encuesta hecha en más de 50 establecimientos (universidades, escuelas e institutos) de educación superior, entre los meses de abril y diciembre de 2019 . Según la cofundadora del observatorio, Iris Maréchal entrevistada por RFI, las preguntas fueron publicadas en internet a través de las redes sociales de las mismas instituciones educativas, o a través de las listas de correos electrónicos de los estudiantes, cuando la administración universitaria aceptó entregar los datos necesarios, para colaborar con el equipo de investigación. Los estudiantes habrían mandado 10.380 respuestas. un número por encima de lo que esperaba el observatorio. Las respuestas fueron analizadas y seleccionadas, en función de la fiabilidad de cada una y de los interlocutores.

"Las agresiones se hacen entre estudiantes y bajo efectos del alcohol "

Además de las cifras de las agresiones, la encuesta permitió determinar algunas de las causas agravantes del fenómeno de violencia. Según Iris Maréchal, los principales actos de violencia son perpetrados por estudiantes contra otros estudiantes. Los actos de violencia física se producen en mayoría durante fiestas o de fines de semanas llamados “fines de semana de integración”. Es el caso por ejemplo en el 56 % de las violaciones. Los actos de violencia verbal se producen más bien en las aulas por los profesores, autoridades y estudiantes. En la gran mayoría las víctimas conocen a su agresor, es un elemento importante porque puede explicar las pocas denuncias de esas agresiones.

Existen las agresiones y las violaciones pero no son denunciadas

Solo 10 por ciento de las víctimas denuncian estos actos ante las autoridades de la enseñanza superior porque piensan que “no sirve de nada” o “no lo toman en serio”. Y también muchos no saben que existen estructuras de ayudas para luchar contra las violencias sexuales y sexistas en las escuelas.

La encuesta revela que las causas de la violencia que se mencionan con más frecuencia son: el efecto grupo (20 %), la impunidad (18 %), el consumo excesivo de alcohol (18 %) y la falta de educación de los estudiantes(18 %).

Un 5 % de los hombres encuestados también declararon haber sido agredidos de alguna de las dos formas.

Primera encuesta del tipo en Francia para reconocer un problema del que no se habla en Francia

Iris Maréchal agrega que el objetivo de esta encuesta es revelar un problema “ que existe pero que no se ve” en Francia, del cual no se habla, para poder enseguida actuar y prevenir agresiones, o por lo menos informar acerca de la posibilidad de denunciar esos delitos. Agrega que hasta el el día de la publicación del informe, el tema de las violencias sexuales en la educación superior no había sido tratado por las autoridades de las educación nacional. En algunas de las instituciones, no se ha podido colaborar con las direcciones por temor a que el nombre de la institución sea estigmatizado, reconoció la cofundadora del Observatorio estudiantil de violencia sexuales y sexistas en la educación superior en Francia.

