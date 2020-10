Registran domicilio y oficina del ministro de Salud por la gestión del covid-19

La policía francesa registró el jueves el domicilio y las oficinas del ministro francés de Salud, Olivier Véran, así como de otras autoridades sanitarias del actual y anterior gobierno por su respuesta a la pandemia. Una organización de víctimas denunció las fallas en la lucha contra la pandemia.

La policía francesa registró el jueves el domicilio y las oficinas del ministro francés de Salud, Olivier Véran, en el marco de una investigación sobre la gestión de la crisis sanitaria, informó el ministerio en un comunicado.

Véran figura entre los ministros y exministros que están siendo investigados por su respuesta a la pandemia, tras las denuncias de varias víctimas de covid-19 que consideran que se demoraron en sus acciones para frenar la propagación del virus.

La policía también registró el domicilio del director general de Salud, Jérôme Salomon.

El primer ministro, Jean Castex, también está siendo investigado, así como su predecesor, Édouard Philippe, y la exministra de Sanidad Agnes Buzyn.

“No haber combatido una catástrofe”

El 7 de julio se abrió una investigación judicial por "no haber combatido una catástrofe" y se confió a la comisión de investigación de la Corte de Justicia de la República (CJR), que actúa como juez de instrucción.

En total, desde el comienzo de la crisis del coronavirus, se han dirigido 90 denuncias contra ministros a la CJR, el único órgano facultado para juzgar a los miembros del gobierno por el desempeño de sus funciones. Sólo nueve de ellas habían sido considerados admisibles, relativos, además del ministro Véran, al ex Primer Ministro Édouard Philippe, a la ex Ministra de Sanidad Agnès Buzyn y al ex portavoz del gobierno Sibeth Ndiaye.

Las audiencias de los demandantes, incluidos los representantes del colectivo de médicos C19, comenzaron a principios de septiembre. Denunciaron, en particular, "la incoherencia de las medidas" adoptadas en la cumbre de Estados y "la falta de aplicación de las recomendaciones de la OMS".

Por su parte, el ministerio público de París, que ha recibido decenas de denuncias dirigidas a veces contra funcionarios del Estado, abrió el 9 de junio una amplia investigación preliminar, en particular por "homicidio" o "puesta en peligro de la vida de otras personas".

A mediados de septiembre, el grupo "Victimes Coronavirus France", compuesto por 200 personas, presentó una demanda contra el Primer Ministro Jean Castex ante la CJR, alegando que el gobierno no hacía más que improvisar frente a la pandemia.

