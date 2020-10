Francia

Imputan al ex presidente Sarkozy por presunta financiación ilícita de campaña

El expresidente francés Nicolas Sarkozy resultó imputado por "asociación ilícita" por la campaña que lo llevó a la presidencia en 2007. AFP - MARTIN BUREAU

Texto por: RFI 2 min

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue imputado el pasado lunes por "asociación ilícita" por la presunta financiación de su campaña electoral de 2007 con fondos. El ex mandatario reiteró su inocencia y aseguró que no la decisión no aporta ninguna prueba.