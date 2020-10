Después del asesinato del profesor, ¿cómo enseñar la libertad de expresión en la escuela?

Tras las grandes manifestaciones en memoria del profesor Samuel Paty, decapitado el pasado viernes en un crimen que horrorizó a Francia, los maestros se preguntan cuáles serán las consecuencias de este episodio en las aulas. En todo el país, los educadores expresan su indignación y se enfrentan a la autocensura a la hora de abordar la libertad de expresión.

Anuncios Lee mas

Por Daniella Franco

"Es importante hablar de la libertad de expresión en el aula. Seguiremos debatiendo estoy luchando por la laicidad en la educación nacional", dice la profesora de Historia y Geografía Maryline, que asistió a la manifestación en la Plaza de la República de París el domingo. Le dijo al RFI que ya había enfrentado reacciones violentas de los estudiantes cuando abordó los ataques terroristas de enero de 2015 en Francia.

"La escuela es el lugar del debate, es el lugar donde discutimos, donde instamos a los estudiantes a reflexionar y a convertirse en ciudadanos ilustrados", dice Muriel, otra profesora que participó en la movilización en memoria de Samuel Paty en París. "Lo único que hizo este profesor fue hacer bien su trabajo, transmitir valores, animar a los alumnos a pensar. Y murió porque cumplía con su deber, lo cual es inaceptable", reitera.

El asesinato del profesor Samuel Paty, decapitado por un islamista después haber exhibido caricaturas de Mahoma en el aula, sacó a la luz una cuestión sobre la que los profesores llevaban años tratando de llamar la atención: la dificultad de abordar las cuestiones relacionadas con la religión en las escuelas. Por esta razón, para los representantes del sector educativo, es fundamental tratar cuestiones consideradas tabú en la sociedad.

Hipersensibilidad a las cuestiones religiosas

Homenaje a Samuel Paty en Paris, place de la République, el domingo 18 de octubre de 2020. REUTERS/Pascal Rossignol

Christine Guimonnet, profesora de Historia y Geografía en Pontoise, en la gran región parisina y secretaria general de la Asociación de Profesores de Historia y Geografía, percibe una "hipersensibilidad a los temas religiosos" en el aula. Por lo tanto, según ella, "es importante que podamos ayudar a los estudiantes a interpretar todo esto".

"Algunos estudiantes me dicen: 'No es normal que falten el respeto a las religiones, no es normal que haya blasfemia. Es ahí que tienes que explicarles que la blasfemia, en un estado democrático, en un estado secular, no existe y no es un crimen. Tenemos que diferenciar entre criticar una religión y el hecho de que la gente, a título personal, puede sentirse ofendida", dijo en una entrevista con el RFI.

Lea también: Nuevas detenciones tras la decapitación del profesor, sobre quien pesaba una fatwa

A pesar de reconocer que la libertad de enseñanza está amenazada, Christine Guimonnet hace un llamamiento a la sociedad en su conjunto para que reaccione en defensa de la educación. "Hay un riesgo, pero no debería. Tenemos que trabajar juntos, las instituciones y el Estado, para que todos podamos enseñar de acuerdo con lo previsto en los programas, ampliar los temas, centrarnos en los intersticios donde podemos difundir el conocimiento y el saber para que nuestros estudiantes salgan fortalecidos de todo esto", dice.

Incluso después de la conmoción del asesinato de Samuel Paty, la necesidad de seguir abordando la libertad de expresión en las escuelas es unánime entre los profesionales de la educación. El profesor de historia y geografía Benoît Teste, secretario general del sindicato de educadores de la FSU, rechaza la idea de la dificultad de tratar el tema en clase.

Espíritu crítico

"Creo que no deberíamos pensar eso. El principal mensaje que queremos enviar es que tenemos que avanzar y reforzar lo que hacemos hoy en día sobre la libertad de expresión, la educación al espíritu crítico, la secularidad, la convivencia. No debemos hacer creer que nada es posible en las escuelas", dijo en una entrevista con France Inter.

Benoît Teste también cree que es necesario considerar cómo tratar el tema para que su enfoque no sea exagerado. "No se trata de hablar de ello en cada clase, todo el tiempo, mostrando las caricaturas en cualquier momento. Es necesario hacerlo con discernimiento, para ver qué será útil, sin censura, pero manteniendo la relación con la que está previsto en las instrucciones y programas oficiales, que deben servir de base para las clases", recomienda.

Fallas en el sistema educativo

Frédérick Genevée enseña Historia y Geografía a estudiantes de secundaria. En una entrevista con RFI, sostiene que la enseñanza de la libertad de expresión "no puede hacerse de cualquier manera". Según él, parte de la dificultad de tratar con los jóvenes está en el propio sistema educativo francés. Por ejemplo, el profesor critica el hecho de que las aulas están sobrecargadas con "35 estudiantes". También se queja de que desde la reforma de la escuela secundaria en 2019, la duración de las clases de historia y geografía en muchas escuelas se ha reducido de dos horas a una hora y media.

"En otras palabras, hoy tenemos menos tiempo para entrar en este difícil tema con los estudiantes. Así que, antes de que nos digan lo que tenemos que hacer, tendrían que darnos suficiente tiempo para trabajar. Estos son temas difíciles de tratar. Una clase sobre este tema no puede ser simplemente improvisada".

El profesor explica, por ejemplo, que la enseñanza de la libertad de expresión en Francia se refiere al papel de la Revolución Francesa, las luchas por este valor en el siglo XIX, el origen de la ley de separación entre la Iglesia y el Estado en 1905, que requieren la contextualización de un largo viaje hasta que se pueda abordar la libertad de prensa actual y las cuestiones de actualidad.

Paradoja

"Estamos viviendo una paradoja. Porque, al mismo tiempo, oímos a nuestra jerarquía y a los ministros decir que debemos hablar del laicismo. Estamos de acuerdo. Pero danos el tiempo y los medios para enseñar imparcialmente para que los estudiantes puedan entender el origen y la importancia de todo esto. De lo contrario, entraremos en un método autoritario y eso ciertamente no funciona", dice.

Para Frédérick Genevée, no hay duda de que las caricaturas controvertidas publicadas por el periódico satírico Charlie Hebdo deben mostrarse en clase, pero siempre "contextualizando y mostrando la dinámica histórica a la que se ajustan estos acontecimientos".

"A partir de ahora, todo dependerá de la reacción de la sociedad y no sólo de los profesores y estudiantes. Si un discurso de la guerra civil es adoptado por la extrema derecha, es posible que tengamos que enfrentarnos a las graves consecuencias de este trágico episodio para nuestra profesión. Pero dada la profesionalidad de mis colegas y la receptividad que he observado en los estudiantes, espero sinceramente que no", concluye.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo