Cerradas al público, las librerías parisinas buscan competir con la venta en línea

Las librerías independientes de Francia se vieron obligadas a cerrar sus puertas el 30 de octubre como parte de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno para combatir la pandemia de Covid-19, que las considera "negocios no esenciales". Para sobrevivir financieramente, los libraron han ideado nuevas estrategias.

Algunos clientes esperan pacientemente bajo el frío sol de invierno frente a la puerta de la librería “Comme un roman” (Como una novela), en el histórico barrio del Marais, en el centro histórico de París. Completamente cerrada la primavera boreal pasada durante el primer confinamiento, la librería ha implementado un servicio de "click retiré" (clic, retirado), es decir de pasar a buscar por la puerta del local los libros comprados en línea o por teléfono.

Según Karine Henry, la directora de Comme un roman, este sistema no es muy rentable, pero aporta algo de dinero. "El volumen de negocios es realmente muy bajo comparado con lo que realmente requiere. Ofrecemos este servicio para que la gente entienda que podemos hacer todo en línea", explica Karine Henry.

La competencia de las plataformas en línea

Algunos clientes asoman una cabeza y preguntan si es posible venir a recoger un libro. Otros han pedido distintos libros por teléfono o internet: "Recogí una novela para mi madre", dice un cliente. Otro cuenta cómo vino a recoger el nuevo “Perro Apestoso", un libro para niños. Una clienta explica que no es igual encargar el libro que merodear frente a los estantes. "Me gusta ver a la gente. Y admito que ir a través de una plataforma de Internet no me complace en absoluto”, asegura.

Para aquellos que no pueden o no desean ir hasta la librería en medio de este segundo confinamiento, el gobierno francés anunció que cubrirá el costo del envío de los libros pedidos a librerías independientes, para ayudar a los libreros a "continuar operando a través de las ventas en línea". Para ello, contará con una tarifa simbólica: "Esta medida permitirá a los libreros cobrar a sus clientes únicamente los gastos de envío al tipo mínimo legal, es decir, 0,01 euros", según una declaración conjunta de los ministros de Economía Bruno Le Maire y de Cultura Roselyne Bachelot.

Llamado a desobedecer

La prohibición de la venta de libros en las librerías independientes, debido a su carácter de "comercio no esencial", ha suscitado un vivo debate en Francia, ya que las librerías han sufrido especialmente la competencia de las plataformas en línea, que ofrecen tarifas de envío extremadamente bajas, durante el primer confinamiento en marzo.

Algunos alcaldes han emitido órdenes para permitir la apertura de librerías; se han lanzado peticiones y las organizaciones profesionales y los escritores han dado la cara, como Philippe Claudel, miembro de la Académie Goncourt, que pidió a los libreros que desobedecieran.

La “Société des gens de lettres”, asociación que defiende los derechos e intereses de los autores, pidió la reapertura de "todos los lugares de venta de libros en todo el territorio", recordando que "el 70% de las compras de libros se realizan en librerías y puntos de venta físicos".

