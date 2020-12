Sarkozy ante la justicia: “nunca cometí ningún acto de corrupción”

Juzgado en París por corrupción y tráfico de influencias junto a su abogado y a un ex alto magistrado en el llamado “caso de las escuchas”, el expresidente francés Nicolas Sarkozy negó haber cometido cualquier acto de corrupción y se dijo indignado.

Anuncios Lee mas

Desde el inicio de este juicio inédito hace una semana, Nicolas Sarkozy se mostraba impaciente por defenderse de lo que considera “infamias”. Frente al tribunal correccional de París, el expresidente conservador expresó su “indignación” y su “ira” y se felicitó de poder dar explicaciones “por primera vez ante una justicia imparcial”.

Sarkozy está acusado de haber dado, en 2014, un empujón a la candidatura del entonces alto magistrado Gilbert Azibert para un puesto en Mónaco, un cargo que finalmente no conseguiría. A cambio, Azibert habría dado información judicial al ex mandatario, y quizás interferido, para evitar que la justicia recuperase las agendas del ex presidente en el marco de otro caso judicial.

La fiscalía se basa en discusiones telefónicas entre Sarkozy y su abogado, Thierry Herzog, reveladas tras la interceptación por la justicia de una línea no oficial que el presidente usaba bajo el nombre de “Paul Bismuth”. Estas escuchas fueron ordenadas en el marco de un tercer caso que salpica a Sarkozy: el presunto financiamiento libio de su campaña presidencial de 2007.

“Tienen frente a ustedes a un hombre del que más de 3.000 comunicaciones privadas han sido interceptadas”, denunció el expresidente conservador este lunes ante el tribunal de Pars. Se trata de una violación del secreto profesional entre un abogado y su cliente, considera la defensa que calificó el caso de “basura”.

La Fiscalía Nacional Financiera por su parte había comparado en 2017 los métodos de Sarkozy con los de un “delincuente experimentado”.

En todo caso, la imagen es inédita en la política francesa de los últimos 60 años: Nicolás Sarkozy es el primer expresidente francés en sentarse en el banquillo de los acusados. En el pasado, el también conservador Jacques Chirac había sido juzgado y condenado por empleos ficticios en la municipalidad de París pero no había aparecido nunca en el tribunal por razones de salud.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo