El gobierno francés intenta convencer a la mitad de la población que no quiere vacunarse

El lanzamiento de la campaña de vacunación es inminente en Francia. A la espera de la luz verde de las autoridades sanitarias, el gobierno detalló su estrategia en la Asamblea Nacional con un desafío: tranquilizar a la mitad de los franceses que se resisten a ser vacunados.

La campaña de vacunación contra la Covid-19 en Francia comenzará a finales de este mes en el mejor de los casos, o a principios del año próximo, pero la vacuna no estará disponible antes de "finales de la primavera" para el público en general.

Castex condicionó el lanzamiento de la campaña a la autorización de comercialización de la vacuna por parte de la Agencia Europea de Medicamentos "prevista para el 21 de diciembre" y a la recomendación de la Alta Autoridad Francesa de Salud esperada poco después.

Esta "primera fase" relativa a las personas en situación de riesgo "se extenderá durante un período de seis a ocho semanas, para tener en cuenta el período de 21 días entre la primera vacunación y el refuerzo", añadió Castex que presentó la estrategia del gobierno francés ante los diputados.

Durante la presentación de la estrategia francesa de vacunación el miércoles en la Asamblea Nacional, la oposición dejó claro que contaba con que el gobierno apostara a una transparencia total en un esfuerzo concertado. Por otro lado, el primer ministro Jean Castex se comprometió a ello.

"La confianza no puede ser decretada. A veces se gana y se pierde, pero sobre todo hay que merecerla. Frente al miedo, frente a las dudas, frente a las sospechas, explicaremos lo que sea necesario, tranquilizaremos, acompañaremos", declaró el primer ministro ante los diputados.

Según una encuesta de la agencia de salud pública francesa Santé publique France, sólo la mitad (53%) de los encuestados en noviembre querían vacunarse, frente a dos tercios (64%) en julio, una de las cifras más bajas del mundo.

En una Cámara casi vacía, el Jefe de Gobierno repitió: no se hará nada sin la luz verde de las autoridades sanitarias. Pero no se ha ganado la confianza de Adrien Quatennens, diputado del partido de izquierda radical La Francia Insumisa: "Por el momento hemos visto los efectos de ciertos anuncios relativos a las vacunas sobre las cotizaciones en la bolsa mientras no hemos obtenido ningún detalle sobre los contratos adjudicados".

A la derecha del espectro político, se opta por una aceleración del proceso. "Cada día perdido es otra tragedia. Cortemos la burocracia y sigamos adelante", dijo por su parte el diputado del partido conservador Los Republicano Jean-Pierre Door, quien cree que las cosas deben acelerarse.

Por otro lado, los ministros quisieron llevar tranquilidad: "Todo está listo, desde la jeringa hasta la dosis", asegura uno de ellos. Después de la cacofonía sobre la necesidad o no del uso de mascarillas para la población en general, el ejecutivo ya no tiene derecho a cometer errores. Lo sabe y, por lo tanto, procede con cautela, recordando que la llegada de las vacunas no significará el fin de la epidemia.

