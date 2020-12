Macron, acusado de no aplicarse a sí mismo las restricciones contra la Covid-19

La cena con una decena de participantes encabezada por el presidente francés antes de ser declarado positivo por Covid han desatado críticas contra el jefe de Estado. La velada no respetaba ni el toque de queda ni la cantidad de invitados que rigen para el resto de la población. La presidencia francesa justificó el encuentro, aunque admitió errores.

En Francia, en las últimas 24 horas se registraron 18.000 nuevos contagios por coronavirus, lo que representa casi cuatro veces más de la meta que se había fijado el gobierno a comienzos de mes. “La evolución de la epidemia es preocupante”, advirtió el jueves por la noche el número dos del ministerio de la Salud, Jérome Salomon.

A estas cifras inquietantes se agrega el caso positivo al coronavirus del presidente Emmanuel Macron revelado el mismo día, y que ha suscitado críticas por la sospecha de que Macron no siempre respetó la distancia social necesaria para protegerse.

Los detractores del mandatario sostienen que no respeta las medidas que su gobierno y él mismo recomiendan para el resto de la población. En otras palabras, para todos los franceses rige un toque de queda entre las 20 horas y las 6 de la mañana. Y para una fecha tan simbólica como Navidad, pide que la cena no exceda los seis comensales.

Sin embargo, el miércoles, la víspera de anunciar que había contraído el virus, Macron presidió una cena hasta medianoche en el Elíseo con entre 10 y 12 personas.

“No fue un coctel, sino una reunión de trabajo”, precisaron fuentes de la Presidencia, y agregaron que se respetaron las medidas de protección. "Si no se respetó el famoso límite de seis personas, fue por razones de interés general", justificó el Elíseo, dando también el ejemplo del almuerzo del martes 15 de diciembre con los presidentes de los nueve grupos parlamentarios de la Asamblea Nacional.

“Haz lo que digo pero no lo que hago”

Lo que ocurrió aquella noche “pone en duda los discursos y los actos. Tengo un amigo dueño de un restaurante que me dice que se come tranquilamente en el Elíseo cuando él no sabe cuándo podrá reabrir" su local, protesta François Michel Lambert, diputado ecologista de la región sureña Bouches-du-Rhône.

“Haz lo que digo pero no lo que hago”, fustigó un cuadro del grupo ultraderechista Agrupación Nacional, entrevistado por France Info.

Tal vez la distanciación social fue contemplada esa noche, porque el lunes, en cambio, también en el Elíseo, Macron estrechó la mano de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.

“Fue un error”, reconoció la presidencia francesa.

Y al parecer no fue el único, pues la pregunta es en qué momento Macron bajó la guardia y se infectó. Fuentes cercanas a la presidencia sospechan que fue durante la cumbre europea de Bruselas hace una semana.

Por el momento, en todo caso, los test de allegados al mandatario han dado negativo. Entre otros, los del primer ministro y la primera dama.

Hasta el momento, casi 60.000 personas han muerto por coronavirus en el país, según cifras oficiales.

