Revés de la justicia al estado francés por la explotación de la mina de oro en Guayana

Un tribunal administrativo en la Guayana francesa, territorio situado entre Brasil y Surinam, ha ordenado al Estado que prolongue la concesión minera a la compañía Montaña de Oro (CMO), que Emmanuel Macron quería suspender como parte de su política ecológica.

La decisión de suspender la concesión era política y formaba parte de la estrategia de comunicación de Emanuel Macron para dar una imagen más verde a su mandato, junto al abandono del proyecto de construir un aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes, y Europacity, un complejo comercial gigante en el norte de París. El gobierno se había mostrado claro en sus declaraciones, "el proyecto de Montaña de oro es incompatible con las exigencias de proteger el medioambiente" dijeron.

Pero su posición en el proceso judicial no fue tan tajante. El gobierno francés argumentaba que no quería darle la concesión por 25 años a esta empresa del consorcio ruso canadiense Nordgold-Columbus con el argumento de que habían sobrepasado los dos años reglamentarios de instrucción. La justicia no le ha dado la razón y estima que Montaña de oro "tiene la capacidad técnica y financiera de explotar las minas" en la selva tropical.

El colectivo ecologista que se opone a la empresa tilda al ejecutivo francés de "amateurismo intolerable" al haber perdido el juicio. La oposición política subraya que el gobierno no se ha implicado como debía en su defensa.

La empresa emplea a 750 personas y a 3.000 de forma indirecta, pero sus detractores aseguran que sus actividades provocan la deforestación, el daño a la biodiversidad ya que la concesión de 40 kilómetros cuadrados está situada entre dos reservas naturales.

Además, los colectivos locales se muestran preocupados por los desechos que genera la mina al usar cianuro para separar el oro de la roca, y de oro hay muchísimo, en grandes cantidades, la empresa espera explotar en los próximos años 85 toneladas. (con AFP)

