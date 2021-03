¿Debería Francia suspender la vacuna de AstraZeneca por precaución?

En Europa, varios países están suspendiendo las inyecciones de la vacuna AstraZeneca contra la Covid-19, o han retirado lotes de la circulación debido en particular a una preocupación por la aparición de trombosis. Francia, de momento, sigue con el proceso de vacunación.

Anuncios Lee mas

Con 44 millones de dosis (es decir, 22 millones de vacunas, puesto que se necesitan dos dosis), el suero AstraZeneca es el tercero más preordenado en Francia, con Pfizer (49 millones de dosis) y Sanofi-GSK (45 millones de dosis, pero que no estará disponible durante mucho tiempo).

AstraZeneca podría, en teoría, volver posible la vacunación de una tercera parte de la población francesa una vez que se completen las entregas. Hasta el 10 de marzo, 919.080 franceses habían recibido al menos una dosis, según datos de Santé Publique France.

Preocupación

Sin embargo, la preocupación en torno a esta vacuna crece en la Unión Europea y fuera. Islandia, Dinamarca, Bulgaria, Noruega, Irlanda y los Países Bajos ya anunciaron que dejarán de administrar temporalmente la vacuna anglosueca. Tailandia retrasó por su parte su distribución. En cuanto a Italia, Lituania, Estonia, Luxemburgo, Letonia y Austria, retiraron un lote de la circulación. Se teme principalmente la formación de coágulos de sangre, o trombosis.

Este lunes, el cuerpo de bomberos del departamento de Bouches-du-Rhône, en el sureste de Francia, anunció haber suspendido la vacunación de su personal tras la aparición de "efectos no deseados graves 48 horas después de una inyección", después de que un bombero fuera hospitalizado por una arritmia cardíaca tras su primera inyección.

El caso de Francia

Antes tantas incógnitas, muchos se preguntan si existe una relación probada entre estos casos y la vacuna AstraZeneca, y qué consecuencia tendría suspender su administración. En Francia, donde varios médicos de cabecera rehúsan utilizarla, su suspensión obligaría a ralentizar considerablemente las operaciones de vacunación, y en la situación actual de tensión en la cadena de suministro, no podría ser sustituida por otra vacuna en este momento.

Sólo se ha notificado un caso de trombosis en el país galo, y no se ha establecido la relación con la vacuna. El ministro de la Salud, Olivier Véran, habló de la experiencia del Reino Unido, que administró 11 millones de dosis de esta vacuna sin registrar el menor efecto secundario grave.

En su último informe de farmacovigilancia, publicado el viernes 12 de marzo, la Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de los Medicamentos y Productos Sanitarios (ANSM) también renovó su confianza en la vacuna de AstraZeneca. La mayoría de los 3.013 casos de efectos secundarios observados desde el inicio de la campaña de vacunación se refieren a episodios "gripales": fiebre alta, dolores, cefaleas...

"Un error"

Para el profesor Jean-Daniel Lelièvre, miembro de la Autoridad Nacional de Salud (HAS), entrevistado por el diario Le Figaro, sería "un error" suspender la vacunación: "La fórmula de AstraZeneca ha demostrado su interés en condiciones reales para reducir las hospitalizaciones a cualquier edad", subraya.

Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recuerda que sólo se han observado 30 casos de trombosis en su área de vigilancia cuando más de cinco millones de personas han recibido esta vacuna. El número de casos "en personas vacunadas no es superior al observado en la población general", explica el informe. "Todos los días hay personas que tienen trombosis, embolias pulmonares, sin saber por qué...", señala asimismo el profesor Jean-Daniel Lelièvre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que "no hay motivo para no utilizar" esta vacuna, puesto que de momento no hay un vínculo claro establecido entre su administración y la formación de coágulos. En cuanto al grupo farmacéutico, aseguró el viernes que su vacuna no provoca ningún "riesgo agravado" de coagulación sanguínea.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo