Covid-19: Miles de personas participan en un carnaval no autorizado en Marsella

Nueve personas fueron detenidas y decenas fueron multadas este domingo tras participar en un gran carnaval que se celebra cada año en la ciudad de Marsella, en el sur de Francia. La fiesta no había sido autorizada y videos muestran que pocos usaban barbijo o respetaban distancias sanitarias.

6.500 personas festejaron un carnaval este domingo 21 de marzo en el centro de Marsella. Una fiesta "irresponsable" en la que "no se respetaron" los gestos de barrera contra la covid-19, según informó la prefectura de policía del departamento Bouches-du-Rhône, que además precisó no haber autorizado tal reunión.

Miles de jóvenes marcharon y bailaron disfrazados y sin mascarillas. "Me dijeron que era increíble y que no podía perdérmelo", cuenta a la AFP Romain, francés de 26 años, disfrazado de panadero. "Los jóvenes estamos hartos de estar encerrados. Aquí no hay personas mayores y frágiles, sólo jóvenes", apunta. En 2020, el carnaval de la Plaine había sido cancelado debido a la pandemia.

“Es absolutamente inaceptable. Mientras tanto todos los franceses se esfuerzan, se adaptan, se organizan para respetar al máximo las diferentes normativas que se han puesto en marcha para luchar contra esta epidemia”, comentó la portavoz del ministerio del Interior, Camille Chaize.

Las autoridades comenzaron a dispersar a los participantes a las 18 horas. Según confirmó Camille Chaize, nueve personas fueron detenidas y la policía multó a decenas de otras. “Estamos en contacto con la procuraduría de la República para judicializar a estas personas al máximo”, agregó.

Environ 6.500 personnes célébraient dimanche le carnaval dans le centre de Marseille, un rassemblement non autorisé et "pas responsable" car les gestes barrière pour lutter contre le coronavirus "ne sont pas respectés", a déploré la préfecture de police.https://t.co/70NYdh13MS pic.twitter.com/QhyKtdx9Et — France 3 Provence (@France3Provence) March 21, 2021

