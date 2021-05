Karim Benzema: las razones detrás del regreso del hijo prodigo

El seleccionador de 'Les Bleus', Didier Deschamps, sorprendió al público francés este martes cuando anunció que, en su lista de 26 jugadores para la próxima Eurocopa de fútbol; estará el delantero Karim Benzema, quien estaba excluido de la selección nacional desde el 2015 por escándalos con ribetes de racismo y problemas con la Justicia.

Por Astrid Pilpe para RFI

El futbolista y actual goleador del Real Madrid, Karim Benzema, regresa a sus 33 años a la selección francesa. "El gato", como se le conoce en la prensa española, fue apartado del equipo dirigido por Didier Deschamps, por su supuesta implicación en un caso de chantaje y extorsión al que era su entonces compañero de selección, Mathieu Valbuena.

Fue su fidelidad a Karim Zenati, un amigo de infancia del barrio donde creció, Bron, a las afueras de Lyon, lo que le costó su implicación en el caso Valbuena. Benzema fue detenido en 2015 por ser sospechoso de estar implicado en el intento de extorsión de hacer público un video contenido sexual, al exjugador del Marsella y de la selección francesa, Valbuena.

Lejos de su habitual silencio mediático, y tras descartarse su participación en la Eurocopa celebrada en Francia en 2016, el delantero criticó en una entrevista al diario español Marca, al seleccionador Didier Deschamps, al que acusó de "ceder a la presión de una parte racista de Francia". Dos días después, en la vivienda de Deschamps apareció una pintada con la palabra "racista". Este episodio marcó profundamente al seleccionador, que en enero pasado lo denunció en la emisora RTL como un "hecho violento que afectó a mi familia".

Unos años antes del caso Valbuena, el delantero formado en el Lyon, ya había sido relacionado con situaciones polémicas, como el llamado 'caso Zahia', en el que estuvo envuelto junto a Franck Ribéry, y por el que tuvo que presentarse ante el juez por "solicitación de una prostituta menor". Finalmente fue absuelto, al igual que Ribéry, en enero de 2014.

Pese a convertirse en una de las estrellas del Real Madrid, equipo con el que ha ganado cuatro Champions, tres Ligas, entre otros muchos trofeos, Deschamps había desatendido hasta ahora los llamados para que Benzema regresase a la selección. "Yo nunca dije que no era seleccionable", se defendió Deschamps en conferencia de prensa de este martes. "¿Por qué no le llamé antes? No soy un mago, no puedo hacer que el tiempo vuelva atrás", añadió el técnico, reivindicando que "todo el mundo tiene derecho a equivocarse".

"Por el bien del equipo"

Deschamps explicó el porqué del regreso del delantero: "Para llegar a esta decisión, ha habido varias etapas. Nos hemos visto, hemos hablado largo y tendido". Y agregó frente a la cámara de la televisión francesa TF1, "No quiero hacer casos particulares, siempre he dejado al margen mi caso personal, el equipo de Francia no me pertenece y está por encima de todo". El dirigente de Les Bleus, insistió en que la llamada de Benzema es "por el bien del equipo de Francia", que será "mejor con Karim", cuyo último partido con la camiseta francesa fue el 8 de octubre de 2015 en la goleada 4-0 a Armenia, partido en el que anotó dos goles.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, que en noviembre de 2019 había dado por cerrada definitivamente "la aventura de Francia" para Benzema, apoyó a Deschamps, y declaró en un comunicado: "Creo que es una excelente decisión, teniendo en cuenta su talento y sus destacadas actuaciones estos últimos meses".

El apoyo de Zidane

Todas las polémicas, no le impidieron a Benzema seguir forjando una gran carrera en España, y madurar junto a Zidane, al que con frecuencia califica de "hermano mayor" y que siempre lo ha defendido.

"Para mí es el mejor" centro delantero de la historia, declaró recientemente su entrenador en el Real Madrid Zinédine Zidane. "Lo demuestra, juega en el Real Madrid desde hace mucho tiempo, más de 500 partidos, sus goles... Su palmarés, todo lo que ha conseguido habla por él", añadió el mito francés. "¿Cómo entender que no vaya a la selección?", se preguntó Zidane en marzo.

Benzema se mostró en las redes sociales "enormemente orgulloso de volver a la selección francesa y de la confianza que me han brindado", además también dio las gracias a su familia, amigos, al Real Madrid y "a todos aquellos que me han apoyado y de dan fuerza a diario".

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm — Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

Los 26 seleccionados se concentrarán a partir del 26 de mayo para preparar la Eurocopa, que se disputará del 11 de junio al 11 de julio. En el torneo continental, Francia, vigente campeona mundial, está en el 'grupo de la muerte' junto a Alemania, Portugal (actual campeón del torneo) y Hungría.

