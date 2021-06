Profesores franceses recibirán formación sobre la religión tras decapitación de Samuel Paty

Según la legislación francesa, la religión no se enseña en las escuelas públicas, salvo como conocimiento de fondo cuando es necesario para la comprensión de otras disciplinas, como la historia o la literatura.

El ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, va a introducir una formación para profesores y directores sobre la religión en las escuelas, después de que un nuevo informe revelara la confusión y el miedo entre los profesores, exacerbados por la decapitación del profesor Samuel Paty en octubre de 2020.

En febrero, el ministro de Educación encargó un informe al ex inspector de escuelas Jean-Pierre Obin, sobre cómo los profesores y directores podrían estar mejor equipados para manejar la cuestión de la laicidad en las escuelas de Francia.

Laicidad a la francesa

Según la legislación francesa, la religión no se enseña en las escuelas públicas, salvo como conocimiento de fondo cuando es necesario para la comprensión de otras disciplinas, como la historia o la literatura.

El personal y los alumnos de cualquier confesión religiosa también tienen prohibido llevar símbolos religiosos en las escuelas estatales, a menos que sea de forma muy discreta.

Las leyes actuales sobre laicidad se basan en la ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y del Estado. En aquella época, se consideraba que la Iglesia católica, mayoritaria en el país, tenía demasiado poder.

Una realidad compleja

En octubre de 2020, el profesor de Historia Samuel Paty fue decapitado en los suburbios de París por un terrorista islamista, por mostrar caricaturas del profeta Mahoma a los alumnos en una clase sobre la libertad de expresión.

El asesinato dejó a muchos profesores asustados y dio lugar a un clamor por más ayuda para tratar con los padres y los alumnos que no entienden que la religión no forma parte de la vida escolar en Francia, o que no hay leyes contra la blasfemia.

El informe de Jean-Pierre Obin, publicado el lunes, describe una cierta confusión entre los alumnos e incluso entre los profesores sobre lo que implica la laicidad. También destaca que no siempre se entienden las raíces históricas de las actuales leyes sobre laicidad. "Muchos niños", señala Obin, consideran que la laicidad es "coercitiva o punitiva", inventada para "restringir la expresión religiosa".

La autocensura de los profesores

Redactado tras una amplia consulta, el informe cita a profesores que admiten haber optado por no hablar de ciertos temas "para evitar incidentes". Obin también describe el deseo de ciertos directores de escuela de evitar "crear problemas o llamar la atención" cuando hay claros incumplimientos de la ley de laicidad entre los alumnos.

El informe subraya la necesidad de una comprensión clara y uniforme de la laicidad en un momento en que, según afirma, las páginas web de algunos institutos de formación de profesores y las autoridades educativas promueven una versión de la laicidad más "flexible" hacia el islam.

Esta semana, el ministro Jean-Michel Blanquer anunció un nuevo programa de formación en la materia para todos los profesores, con el fin de que haya una comprensión común de lo que supone la idea, y para que todos los docentes tengan claro lo que está permitido y lo que no.

Un millar de personas comenzarán la formación en septiembre y luego formarán a otros para que el programa se extienda más rápidamente: de momento, sólo el 1% de los profesores franceses de primaria y el 4% de los de secundaria tienen alguna formación oficial sobre el tema de la laicidad.

