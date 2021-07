Francia registra un récord de vacunaciones tras los anuncios de Macron

Casi un millón de franceses se apresuraron a acudir a las citas para vacunarse contra el Covid-19 tras los anuncios del presidente Emmanuel Macron, quien convirtió la vacunación en una necesidad de facto para seguir teniendo una vida social normal.

Récord pulverizado. Al día siguiente de los anuncios de Emmanuel Macron sobre la aplicación de nuevas medidas contra la amenaza de una cuarta ola de covid, se contabilizaron 792.339 inyecciones a última hora de la tarde solo para este martes. Anteriormente, el sitio de reservas Doctolib había informado de que "926.000 franceses pidieron cita para vacunarse" el lunes por la noche.

El domingo, el 66% de los mayores de 18 años había recibido al menos una dosis de la vacuna y el 51% estaba totalmente vacunado. Ante la progresión de la variante Delta, más contagiosa, el gobierno ha presionado para aumentar la cobertura de vacunación.

"La vacunación no es inmediatamente obligatoria para todo el mundo, pero vamos a ampliar al máximo el pase sanitario para empujar al máximo a que vayan a vacunarse", dijo el lunes el jefe del Estado. La tarjeta sanitaria (vacunación completa, prueba negativa) será pues obligatoria a partir del 21 de julio para los lugares de ocio y cultura que reúnan a más de 50 personas, y luego en los restaurantes y transportes de larga distancia a partir de agosto.

En el marco de la tarjeta sanitaria, la vacunación se reconocerá como completa en Francia una semana después de la inyección de la segunda dosis, y ya no dos. "A nivel de armonización europea, queda trabajo por hacer”, advirtió el Ministro de Sanidad Olivier Véran, este martes por la noche en France 2. “Así que actualmente para viajar dentro de la UE hay que haberse vacunado dos semanas antes".

Esta ampliación del pase sanitario, pero también la vacunación obligatoria para ciertas profesiones, otra medida emblemática anunciada el lunes, son aprobadas por una mayoría de franceses, según una encuesta publicada el martes. También cuentan con un amplio apoyo de los políticos. Algunos, sin embargo, están perplejos. "¿Quién va a controlar los pases sanitarios en los restaurantes? ¿Tendrán los inspectores de la SNCF [La empresa nacional de ferrocarriles, NDLR] que comprobar también los pases sanitarios?", preguntó el diputado de la Agrupación Nacional Sébastien Chenu. Sin duda, esto provocará una serie de conflictos en la vida cotidiana.

Algunos ya preparan la próxima batalla, que podría tener lugar ante el Consejo Constitucional, como el diputado de La France insoumise Bastien Lachaud que evoca "una ruptura de la igualdad entre los ciudadanos". En las redes sociales, algunas personas también denunciaron un ataque a las libertades, especialmente en lo que se refiere a la obligación de vacunar a los cuidadores y a las personas en contacto con personas vulnerables.

El Gobierno también ha anunciado que intensificará sus esfuerzos para llegar a las personas mayores no vacunadas y ofrecerles la inyección, en el marco del sistema "go to", que se apoya sobre todo en las asociaciones y los centros de acción social. El consejo científico, que orienta al ejecutivo en su gestión de la crisis, sí ha expresado su preocupación por el nivel de vacunación de "los mayores de 60 años y las personas de riesgo entre 40 y 60 años".

Adolescentes exentos durante el verano

Los adolescentes de 12 a 17 años estarán exentos de la tarjeta sanitaria hasta el 30 de agosto en los lugares en los que se exigirá a partir del 21 de julio, anunció este martes por la noche el ministro de Sanidad, Olivier Véran. Esta exención se decidió para "no estropear las vacaciones de las familias", dijo el ministro. "Para ellos el pase sanitario será necesario en todos los lugares donde se aplique, a partir del 30 de agosto". Antes de eso, los adolescentes tendrán que "llevar siempre la mascarilla cuando sea necesario", subrayó.

Los empleados de los establecimientos que reciben al público tendrán que haber recibido su primera dosis de vacunación antes del 1 de agosto, dijo el Ministro de Sanidad. "De lo contrario, a partir del 30 de agosto, deberán someterse a una prueba cada dos días si quieren seguir trabajando”.

Las autoridades también prorrogarán del 30 de septiembre al 31 de diciembre el régimen transitorio de estado de emergencia sanitaria que permite en particular ordenar confinamientos y otras medidas de restricciones (circulación de las personas, acceso a los establecimientos receptores del público...) a nivel local. El 19 de julio se presentará al Consejo de Ministros un proyecto de ley en este sentido.

Se han contabilizado casi 7.000 contaminaciones por Covid-19 en las últimas 24 horas, un nivel que no se veía desde principios de junio, informó el martes el organismo Santé Publique France. Es casi el doble que hace una semana. La tasa de positividad (porcentaje de personas que dan positivo sobre el total de personas que se han sometido a una prueba) sube al 1,2%, frente al 0,8% de hace una semana.

