Macron recurre a TikTok e Instagram para responder a los anti-vacunas

El presidente francés, Emmanuel Macron, realizó seis videos al estilo ‘selfie’ en las redes sociales para tratar de contrarrestar la desinformación sobre las vacunas contra el Covid-19 y tras un tercer fin de semana de manifestaciones por un polémico certificado sanitario.

Rompiendo con la solemnidad con la que se expresan usualmente los presidentes franceses, Emmanuel Macron publicó seis videos en Tik Tok e Instagram para responder a las dudas y críticas de los jóvenes y de los franceses que se niegan a vacunarse o que se oponen al certificado médico. Si bien un poco más de la mitad de la población francesa ya recibió dos dosis de vacunas anticovid-19, otros aún desconfían de las vacunas.

Macron trocó su habitual traje oscuro y corbata por una camiseta negra en un breve vídeo desde la residencia de verano de la presidencia en el sur de Francia, en el que afirmó que las vacunas eran la "única arma" frente a una cuarta ola de infecciones de Covid-19.

El presidente francés tomó la palabra después de una tercera jornada de protestas callejeras por el nuevo certificado sanitario que sacó a la calle a unas 200.000 personas en toda Francia el sábado. Los manifestantes protestan desde que Macron anunció el mes pasado que se pediría a los ciudadanos una prueba de vacunación, un resultado negativo en la prueba de Covid-19 o una recuperación reciente del virus para poder entrar en la mayoría de los museos, cines y recintos deportivos del país.

La norma, que pretende frenar una cuarta ola de contagios, se extenderá a bares, restaurantes, trenes de largo recorrido y centros comerciales el 9 de agosto.

"Algunos de ustedes han escuchado rumores falsos, algunos de ellos son basura, hay que decirlo", dijo Macron en el video selfie, en el que instó a los reacios a las vacunas a plantearle directamente sus preguntas y preocupaciones.

“Soy joven, estoy sano, así que no tengo motivo para vacunarme porque no voy a contagiar con una forma grave del Covid-19”, le preguntó al presidente un usuario de las redes sociales.

Con un tono pedagógico, el presidente contestó: “En primer lugar, nunca se puede estar seguro. Hay jóvenes sanos que han acabado en el hospital, en urgencias. Luego está lo que se llama el Covid largo. Y ahí, muchos jóvenes pueden ser golpeados. (...) Por último, si no lo haces sólo por ti, hazlo por tus seres queridos. Porque vacunarse reduce el riesgo de infectar a otras personas, especialmente en su familia”.

Otro internauta comentó: ‘Me han dicho que la vacuna no es segura y no es 100% efectiva. Y así, al estar vacunado, me puedo enfermar.”

El Jefe de Estado explicó entonces que "la vacuna ha sido aprobada, en todo el mundo, por autoridades independientes de expertos en salud, grandes científicos." Y prosiguió: "En cuanto a la eficacia, una simple cifra: actualmente, los análisis que se han realizado muestran que el 85% de las personas hospitalizadas no están vacunadas. Es cierto que no existe el riesgo cero, pero al vacunarse se reduce en gran medida el riesgo de contraer Covid-19. La vacuna salva vidas, el virus mata, es simple.

“Francia es el único país en instaurar el pase sanitario y se convierto en un país liberticida”, declaró luego un internauta en el chat de Instagram del presidente francés. A lo que Macron respondió: “Sería el primero en alegrarme que abandonemos el uso del pase sanitario, de las mascarillas y de los gestos de precaución. Eso significaría que habríamos ganado la batalla. Pero no es el caso. Estamos enfrentando una cuarta ola. (…).

Y agregó: “Es falso decir que Francia es el único país (en instaurar un certificado sanitario). Dinamarca, Italia, Alemania, Estados Unidos y muchos otros más recurren a herramientas comparables al pase sanitario. De lo contrario, tendríamos que cerrar de nuevo el país.”

La presidencia francesa no fue la única en adoptar los códigos de la juventud para comunicar acerca de la situación sanitaria. En Estados Unidos, la Casa Blanca selecionó a cerca de 50 influencers de Instagram, Twitch, YouTube o TikTok para animar a los jóvenes de 12 a 18 años a recibir su primera dosis de la vacuna, cuando el 60% de ellos aún no está vacunado.

