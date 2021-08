‘¿Quién?’, el nuevo eslogan antisemita en las manifestaciones contra el pase sanitario francés

En Francia, las comparaciones con los judíos en la Segunda Guerra Mundial y las manifestaciones de antisemitismo son visibles cada sábado en las protestas contra el pase sanitario. Con un misterioso mensaje que se impone: “¿Quién?”.

Anuncios Lee mas

Desde el discurso del presidente Emmanuel Macron a principios de verano, que estableció la obligatoriedad del pase sanitario en numerosos contextos para hacer frente a la pandemia de Covid-19, cada sábado es marcado por manifestaciones de rechazo a esta medida en toda Francia. Y si bien es una minoría de franceses la que protesta, el tono empleado no deja de sorprender, en particular cuando hace referencia a la Segunda Guerra Mundial o al antisemitismo.

Aludiendo al nazismo

En las marchas contra el pase sanitario, las comparaciones con la persecución de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial son múltiples, y los eslóganes son legión: “Próxima etapa, una redada contra los no vacunados”, “No al pase-nazitario”…

Los símbolos que hacen referencia a lo que representa, en la memoria colectiva, lo peor de la barbarie, aparecen en los antebrazos de los manifestantes (números) y en las solapas de sus chaquetas (estrellas amarillas).

Un manifestante con una estrella amarilla en su camiseta en la que se lee 'No vacunado'. AFP - SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Un proceso de banalización imperdonable según Dominique Sopo, presidente de SOS Racismo: “Comparar es poner en perspectiva la barbarie nazi. Si Macron es como Hitler, entonces este último no fue tan malo. Conscientemente o no, se trata de las clásicas lógicas de inversión de la extrema derecha, que luego se presenta como resistente. ¡La estupidez no lo excusa todo!”, denuncia en el diario Le Monde.

“¿Quién?”

¿Cuál es el origen de este curioso mensaje, en forma de pregunta, que aparece en algunas pancartas de las manifestaciones contra el pase sanitario? Detrás de este discreto eslogan se esconde una referencia antisemita que responsabiliza a los judíos de la pandemia y de la política de vacunación.

“¿Quién?”, “Qui?” en francés, sería un simple “pronombre interrogativo”, según el grupo católico de extrema derecha Civitas. En realidad, es una referencia a la pregunta insistente de Claude Posternak, miembro de La République En Marche (LREM, el partido presidencial), al ex general Dominique Delawarde (firmante de una “tribuna de generales” que pedía la intervención del ejército para proteger “nuestros valores de civilización”), mientras éste mencionaba a quienes “controlan la jauría mediática”, hasta que por fin contestara “la comunidad que Usted conoce bien”.

Corear “¿Quién?” es designar sin nombrar, es “sabes muy bien a quién me refiero”, un proceso clásico utilizado por los antisemitas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, subraya por su parte Michel Tubiana, presidente de honor de la Liga de Derechos Humanos (LDH). “La ausencia de reacción de los manifestantes ante estos marcadores antisemitas equivale a trivializar una de las peores lacras”, comenta asimismo Pierre Mérat, presidente de honor del Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP).

Tuit del ministro del Interior Gérald Darmanin denunciando el caso Cassandre Fristot Cette pancarte est abjecte. L’antisémitisme est un délit, en aucun cas une opinion. De tels propos ne resteront pas impunis. J’ai demandé @prefet57 de faire un signalement au Parquet sur la base de l’article 40.

Les services de police sont mobilisés pour identifier leur auteur. pic.twitter.com/VDEoMp3W8c — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 8, 2021

En Metz, el 7 de agosto, una profesora, Cassandre Fristot, ex miembro del extremista Frente Nacional, blandió un cartel con una lista de nombres de “traidores”, la mayoría de ellos judíos, y en el centro, la inscripción “¿Pero Quién?”, la “Q” decorada con cuernos. Será juzgada el 8 de septiembre por “incitación pública al odio racial”.

En Le Monde, el historiador Marc Knobel, especialista en propaganda racista y antisemita en Internet, explica que, desde el principio de la pandemia, los judíos fueron regularmente designados como responsables de la crisis sanitaria, desde los políticos como Agnès Buzyn, ex ministra de salud, hasta los judíos en general. “Encontramos acusaciones de envenenamiento, una constante en el antisemitismo desde la Peste Negra [en la Edad Media]”, recalca.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo